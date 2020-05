El temor a un posible rebrote en otoño será clave para decidir la fecha electoral

0

La Voz de Galicia

redacción / la voz 08/05/2020 05:00 h

Al margen de los legítimos cálculos políticos de los presidentes, en los que recae en exclusiva la potestad para convocar elecciones, parece que el dictamen técnico sobre un eventual rebrote del coronavirus en otoño pesará definitivamente en la decisión para establecer una nueva fecha para las elecciones, que podrían celebrarse en pleno verano -en el mes de julio- o al final del período estival en septiembre. Ayer, el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijoo, compareció por segunda vez ante la Diputación Permanente del Parlamento gallego, pero no sirvió para aclarar el escenario electoral, después de que se suspendieran las elecciones previstas para el pasado 5 de abril por la situación de alarma sanitaria.

Feijoo no se refirió a la agenda electoral en ningún momento de su intervención, pero sí dejó claro el temor de su Gobierno, fundamentado en los informes de los epidemiólogos, a que se puedan producir un repunte de contagios en otoño. «Os rebrotes non son en absoluto descartables a corto e medio prazo, sobre todo a partir do outono», dijo. En línea con la dosificación informativa a la que acostumbra a recurrir el presidente gallego en estos casos, Feijoo confluyó con la misma idea expuesta por el lendakari Íñigo Urkullu, que ya advirtió que dejar para otoño los comicios puede forzar de nuevo su suspensión y, además, cree que no se pueden mantener los Parlamentos disueltos durante un período de tiempo tan largo. El otro argumento es que se necesita un Gobierno fuerte y una Cámara constituida para afrontar los desafíos económicos y sociales de la crisis.

Ambos mandatarios no solo coincidirían en este análisis. También se muestran contrarios a las prórrogas automáticas del estado de alarma por parte del Ejecutivo de Pedro Sánchez, no solo porque apuestan por la cogobernanza de la crisis por parte de las comunidades autónomas, sino que el fin de esta situación excepcional les dejaría libres las manos para convocar las elecciones, tras consultar con el resto de los partidos políticos.

Axenda oculta

El líder de los socialistas gallegos, Gonzalo Caballero, vincula directamente la oposición de Feijoo a la prórroga del estado de alarma con una «axenda oculta» del mandatario gallego, en velada alusión a que preferiría que las elecciones autonómicas se celebren en julio con las vascas. Pero ni siquiera los líderes de la oposición se refirieron ayer de forma directa a la cita electoral. Tampoco han sido llamados por el momento para escuchar sus opiniones al respecto. En circunstancias estatutarias normales, esta actuación no es preceptiva, pero en el pacto que alcanzaron las principales fuerzas políticas que se presentaban a las elecciones se fijó como requisito que Feijoo deberá escuchar a los partidos antes de convocar de nuevo elecciones.

Fuentes consultadas por Europa Press han ratificado que no hubo ningún contacto ni antes ni después del pleno celebrado ayer en el hemiciclo, en formato de Diputación Permanente, que es el órgano que actualmente está vigente en la Cámara desde su disolución por decreto el 11 de febrero. El decreto aprobado para la suspensión de las elecciones ligaba al levantamiento del estado de alarma y declaración de emergencia la convocatoria, desde cero, de las elecciones autonómicas, con la particularidad de que serán oídos los partidos políticos antes de que la Xunta fije la fecha exacta.

Mientras, el PNV instó a los partidos vascos a no tirarse «los trastos a la cabeza» y a poner fecha de las nuevas elecciones en el País Vasco para poder abordar «la situación económica que se nos viene encima, con firmeza y criterios de solidez».