Los trabajadores volverán a los colegios e institutos este lunes sin mascarillas, guantes ni mamparas

La Voz de Galicia S. C.

Redacción / La Voz 07/05/2020 13:55 h

Los trabajadores de la administración de los colegios e institutos (así como los miembros de los equipos directivos) que acudan a partir del lunes a los centros no tendrán protección extra ante el coronavirus cuando atiendan a las familias. Lo dijeron los responsables de la Xunta ayer en la reunión semanal con los directores de centro: las mascarillas no son obligatorias y por tanto no se repartirán; eso sí, si alguno quiere llevarla de su casa (y bolsillo) puede hacerlo.

Según explicaron los responsables de Educación, el Ministerio de Sanidad dice que la clave es la distancia social y en las oficinas de los centros educativos es fácil mantenerla: los mostradores mantienen alejadas a las personas y si no siempre se puede poner una mesa en medio; no es preciso, por tanto colocar mamparas. Tampoco van a repartir guantes porque pueden dar una falsa sensación de seguridad y en cuanto a las mascarillas, desde San Caetano se dice que si existe suficiente distancia social no son necesarias. El Gobierno, apuntan, solo obliga su uso al personal sanitario y a quienes viajen en transporte público precisamente porque no se puede garantizar esa distancia. Así las cosas, la Xunta no aportará mascarillas y quien quiera llevarlas deberá comprarlas por su cuenta.

El protocolo de actuación indica que si las familias entregan alguna documentación -tienen que llevar los papeles que les acrediten recibir los puntos para obtener la plaza en el colegio- deben dejarla en un lugar y ahí recogerla los funcionarios, que justo después se levarán las manos o usarán una loción hidroalcohólica. Estos hidrogeles los comprará cada colegio a cargo a sus gastos de funcionamiento.

Para las próximas semanas, durante este proceso de matriculación de los nuevos alumnos, la única medida de seguridad que aportará la Xunta son las cartelerías de vinilo y distanciadores para el suelo, así como material informativo que deberán imprimir en el centro. No se repartirá antes del lunes, cuando ya abran los colegios e institutos en horario normal matutino.

Se da el caso de que en cuanto comenzó el confinamiento, los colegios comenzaron a recopilar material de seguridad y limpieza en sus centros para donarlos a la Administración, especialmente mascarillas de los laboratorios y guantes.