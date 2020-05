Un instituto de Redondela decide optar por el aprobado general

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia

Redacción / La Voz 06/05/2020 05:00 h

El ministerio y la consellería de Educación han dejado a los claustros vía libre para decidir qué alumnos deben repetir curso y cuáles promocionar, aunque las instrucciones de ambos organismos inciden en que pasar de curso debe ser la tónica general. Muchos centros educativos se plantean ahora qué hacer, cómo valorar los suspensos pasados de sus alumnos (los que haya estaba evaluación no pueden contar). Algunos claustros han decidido que habrá una suerte de aprobado general en junio, con la salvedad de que se podrá sacar más de un suficiente.

Ese es el acuerdo al que ha llegado, por ejemplo, el IES Illa de San Simón, de Redondela, cuyos docentes tomaron la «decisión colexiada e por unanimidade de facilitar a superación de todas as materias a todo o alumnado na convocatoria ordinaria de xuño». Entienden que «calquera outra decisión iría en contra da igualdade de oportunidades, do principio de equidade, así como das propias instrucións, que establecen a promoción e a titulación como norma xeral así como que o cambio de metodoloxía non pode perxudicar ao alumnado».

En su caso no se puede hablar de aprobado general porque no todos los boletines de notas tendrán un cinco de media: esta «será incrementada nos casos en que as dúas primeiras avaliacións estivesen superadas e/ou se superen durante esta terceira avaliación», y en los casos en que las tareas suban la nota.

Refuerzo en septiembre

Y como no habrá exámenes extraordinarios, desde el 1 de septiembre se ofrecerá «actividades de recuperación e nivelación voluntarias para todo o alumnado», a la vez que en julio se preparará la nueva programación.