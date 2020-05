El 20% de los alumnos de la concertada no tienen Internet de calidad

0

Redacción / La Voz 06/05/2020 05:00 h

La confederación de AMPA Congapa ha hecho públicos los resultados de la encuesta que realizó entre sus familias (mayoritariamente de la escuela concertada) entre el 7 y 24 de abril sobre las condiciones de la enseñanza a distancia. El alcance del sondeo es limitado —se preguntó a 12.500 hogares de A Coruña, Ourense y Ferrol, y contestó un 10%— pero ofrece un resultado que debe ser tenido en cuenta: hay un 20% de alumnos que no tienen un suministro adecuado de Internet; solo un 20% tiene ordenador propio (un 40% usa el móvil o la tableta); y casi la mitad de los estudiantes de ESO no recibe corrección de los trabajos en todas las asignaturas, mientras uno de cada tres (también en la ESO) no ve sus dudas resueltas en todas las materias. Estos son los datos más negativos, mientras que los positivos son especialmente dos: el 62% de todo el alumnado se comunica con sus profesores y centro a través de la plataforma propia del colegio (en infantil es el 85%), lo que parece indicar que antes del confinamiento ya se usaba; y el 65% de los estudiantes recibe información de su colegio a diario.

En la parte de los recursos, la encuesta apunta a que la práctica totalidad tiene acceso a Internet (86% fibra o ADSL) y a que la mayor parte de los alumnos (58%) disfruta de un espacio propio para estudiar, aunque un 42% lo comparte con hermanos o los padres. El acceso se realiza a través de móviles y tabletas (41%), un ordenador familiar compartido (36%) y en menor medida con un ordenador propio (20%).

Además de la plataforma propia del colegio para comunicarse, en los cursos superiores se usa el aula virtual y app de videoconferencias (el 25% en ESO y bachillerato). Casi la mitad dedica más de cuatro horas al día a trabajar.

Unidireccional

La calidad de la relación profesor-alumno no es mala, pero sí se nota que las familias echan en falta un mayor acompañamiento. Por ejemplo, el 65% recibe material de trabajo todos los días y un 26% varias veces a la semana; así, solo queda un 9% que tiene pocos envíos del docente (una vez a la semana o menos). Sin embargo, y al igual que ocurría en la escuela pública, muchas familias consideran que la relación es unidireccional: el 60% de los alumnos de infantil no recibe corrección de ninguno de los trabajos enviados, como tampoco lo hace casi la mitad (46%) de los estudiantes de ESO en todas sus asignaturas. Uno de cada tres alumnos de secundaria tampoco ven sus dudas resueltas en todas las materias.

Con todo, la valoración del centro y del tutor es bastante alta, a la vez que se está de acuerdo en las dificultades de conciliación que tiene este sistema de formación a distancia.