Ukullu aplaza hasta mediados de mayo su decisión sobre las elecciones vascas

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia La Voz

redacción 30/04/2020 16:08 h

El lendakari Iñigo Urkullu ha planteado este jueves a los partidos vascos dos posibles escenarios electorales: la celebración de las autonómicas en julio o en septiembre-octubre. Pero será una decisión, ha añadido, que debe adoptarse «con tiempo suficiente».

Urkullu se ha reunido este jueves en Vitoria con los líderes de los partidos para analizar la evolución de la pandemia de coronavirus y estudiar cuándo pueden celebrarse los comicios, suspendidos por la crisis sanitaria. En la cita han acordado reunirse nuevo el 14 de mayo para retomar el tema.

Urkullu, que la semana pasada propuso que la convocatoria electoral fuera en julio, ha recordado a los representantes políticos vascos que «urge» decidir cuándo se celebrarán porque la fecha límite legal es el 25 de octubre, día en que «culmina definitivamente la legislatura». Ha presentado en la reunión un informe sobre la previsión de evolución de la pandemia que habla de una estabilización y descenso de contagios a partir de este momento, siempre que se mantengan las medidas de prevención, e identifica el verano como el periodo de menor nivel de contagio.

Con la llegada del otoño el 21 de septiembre hay riesgo de rebrote, ha alertado el lendakari, quien ha añadido: «No existen garantías al 100 % sobre la evolución de la enfermedad. Lo único seguro es que este otoño no contaremos con el suministro de una vacuna. Por esta razón es tan importante analizar y valorar, con tiempo suficiente, las dos opciones posibles».

Su decisión puede condicionar lo que suceda en Galicia, en tanto que las elecciones en las dos comunidades estaban programadas para el 5 de abril y se suspendieron por la pandemia. Feijoo ha insistido esta mañana, tras el Consello de la Xunta y antes de conocer esta decisión del lendakari, en que «hai tempo». «De momento pensamos que temos tempo para facer esa posta en común. Polo tanto, cando o teñamos claro, o faremos. E cando teña algo que contar, direino», completó.

En Galicia, el líder del PSdeG ya se ha mostrado en contra de unos comicios en julio, según se se desprende de sus declaraciones esta mañana. El secretario xeral del PSdeG, Gonzalo Caballero, ha considerado que el presidente de la Xunta tiene una estrategia «en clave electoral» y le ha vuelto a reclamar que aclare el calendario electoral que baraja para los comicios autonómicos.

Caballero ha añadido que Feijoo «le debe a Galicia una clarificación» de lo que habla con el lendakari. Le ha pedido que aclare si «quiere pegarse a la estrategia de Urkullu», y ha subrayado que «no hay ninguna evidencia que muestre que las condiciones sanitarias puedan ser mejores en julio que el 15 de setiembre para celebrar unas elecciones», según recoge Europa Press. «Estamos en un escenario de pandemia en el que todavía el ritmo del país no está cogido y en el que hay distintos elementos que muestran que puede haber brotes o no y en el que la incertidumbre es difícil de controlar», ha añadido.