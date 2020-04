Aumenta el malestar en los campus por la organización y evaluación del curso

0

santiago / la voz 30/04/2020 05:00 h

El descontento entre los alumnos de las universidades gallegas por el fin de curso y los exámenes on-line va en aumento. Los estudiantes de la Universidade de Santiago siguen en pie de guerra en aquellas carreras en las que la mayoría de los docentes han descartado la evaluación continua y en su lugar prevén hacer una prueba telemática (de la que dependerá el 100 % de la nota o una parte muy importante de ella), a pesar de que el Consello de Goberno ha insistido en que sea «preferentemente» sin examen final.

El martes tenía lugar una reunión telemática entre representantes de distintas facultades con la secretaria xeral de USC, Dulce María García Mella, y el vicerrector de Estudiantes, Víctor Arce. Los delegados estudiantiles explican que García y Arce subrayaron que «la evaluación continua es el método que debe primar y solamente en excepciones debidamente justificadas debiera optarse por una prueba final en la plataforma del campus virtual». Un campus virtual que el martes se vino abajo durante unas horas.

Aseguran desde la Asamblea Aberta de Medicina, una de las más activas en esta situación excepcional, que las dificultades que plantea el campus virtual para la realización de exámenes pueden acabar repercutiendo en sus expedientes académicos. Para empezar, «se cae el sistema frecuentemente y la velocidad es lentísima. En nuestra carrera, en muchos casos, se pone un tiempo límite para contestar a cada pregunta y a veces ni siquiera permite volver atrás. Si se colapsa el sistema en ese momento te quedas sin contestar».

El mismo martes, y para demostrar que «o campus virtual non está preparado para soportar unha gran cantidade de alumnos á vez», la Asamblea Aberta de Medicina puso a prueba el sistema y lo colapsó tras convocar a los estudiantes a conectarse todos a la misma hora. Querían poner en evidencia las limitaciones de la plataforma de cara a los exámenes finales, teniendo en cuenta además que hoy acaba el plazo para que los departamentos comuniquen al alumnado los criterios de evaluación. La protesta virtual tuvo un gran eco.

Después de que esto sucediese y ante un nuevo aluvión de críticas, la USC informó de que, siendo conocedores de que estaba previsto un «ataque bot por parte dun colectivo de alumnado, considerouse unha boa oportunidade» para realizar una prueba de estrés y, «de xeito consciente, non se estableceron cortalumes previos». La asamblea estudiantil de Medicina puso en entredicho la respuesta, ya que «todas as paradas de mantemento do campus virtual son notificadas con antelación».

Vigo no descarta exámenes presenciales

Mientras, la Universidade de Vigo celebró ayer un Consello de Goberno en el que se acordó no descartar la posibilidad de que los centros puedan realizar exámenes de recuperación o finales de la convocatoria de julio de forma presencial a partir del mes de junio. Los exámenes del segundo cuatrimestre serán no presenciales, pero tras una larga discusión, se acordó dejar esa puerta abierta a la presencialidad de las recuperaciones y los finales.

Desde e3Galicia, asociación que aglutina a los estudiantes de Economía y Empresariales de Galicia criticaban ayer que «tras la imagen de buen funcionamiento que las universidades se empeñan en mostrar, lo cierto es que hay una falta de coordinación total y absoluta», además de una «falta de consideración del profesorado, que no se ha adaptado a las condiciones excepcionales que estamos viviendo». El colectivo asegura que no se están teniendo en cuenta las diferentes condiciones del alumnado, «dejando totalmente a margen a aquellos que disponen de un menor número de recursos», argumentan al tiempo que hablan de «crispación» entre el alumnado».