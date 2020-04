Los estudiantes de Medicina critican la elevada exigencia en plena pandemia

0

redacción / la voz 28/04/2020 13:23 h

«Non estamos ao 100% das nosas capacidades, tal e como lle sucede á maior parte da poboación neste contexto de crise. O nivel de esixencia non está a ser máis baixo ca nunha situación normal, cando as dificultades á hora de realizar as nosas tarefas se viron incrementadas». La queja viene de estudiantes de Medicina de la Universidade de Santiago, que a través de un comunicado denuncian la falta de criterios para garantizar la igualdad del alumnado y la excesiva carga evaluadora que la facultad intenta aplicar este final de curso, a pesar de las dificultades provocadas por la crisis.

Más de 1.000 alumnos han trasladado durante la madrugada del martes su apoyo a un escrito de protesta por parte de la Asamblea de Alumnos de Medicina, con el objetivo de denunciar esta situación y el descontento por la gestión que se está llevando a cabo en este contexto de pandemia.

El último consello de goberno de la USC aprobó las directrices y los mecanismos recomendados para toda la institución académica, que estarán regidos por tres premisas: evaluación continua, evitar los exámenes y flexibilidad. En concreto, se insta a utilizar «procesos non presenciais» que «non esixan a realización de exames ou probas finais».

El alumnado de Medicina denuncia que únicamente dos materias optaron por este modelo, por lo que entre el 1 y el 27 de junio, el periodo fijado en el calendario para las pruebas, se celebrarán cerca de treinta exámenes finales.

La situación se agrava al observar que la segunda evaluación está establecida para unos tres días después de este período, entre el 1 y el 22 de julio. En esta segunda vuelta, dicen, se fijarán más de cincuenta pruebas, las de las materias del primer y segundo cuatrimestre, en 16 días.

El alumnado también denuncia la falta de garantías respecto a los mecanismos tecnológicos y la infraestructura para asegurar que se puedan llevar a cabo las pruebas puesto que, a pesar que las propias directrices de la universidad recomiendan que estas no superen los 200 estudiantes de forma simultánea, el grado cuenta con materias en las que hay más de 500 alumnos matriculados, exponen los estudiantes.

Estos critican también las alternativas que les han ofrecido en el caso de que alguno pierda la conexión durante el examen: optar a la repetición o combinar con una prueba oral, lo que a su juicio implicaría evaluar a unos de un modo diferente al resto.

Es por ello que el colectivo insta a revisar los plazos para la celebración de exámenes y el calendario aprobado, a incrementar el número de materias acogidas a la evaluación continua, la puesta en marcha de una plataforma adecuada para la prueba final o la elaboración de un plan de contingencia para aplicar en caso de incidencias.

Por otro lado, han realizado un llamamiento a los ayuntamientos para «proporcionar os medios necesarios» a estos alumnos, mediante dispositivos electrónicos y conexiones adecuadas.