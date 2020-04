La Xunta flexibiliza la titulación en ESO pero se contiene en bachillerato

0

La Voz de Galicia

28/04/2020

Definitivamente, son los profesores reunidos en el claustro los que tendrán que decidir sin cortapisas qué alumno promociona de curso y cuál repite. Las instrucciones firmadas por la Consellería de Educación explican que si bien en primaria y ESO la titulación se considera el criterio general «sen ter en conta limitacións que afecten ao número de materias pendentes», en bachillerato habrá que ser algo más exigente.

En el texto que acaba de colgar la Xunta se indica que si bien para pasar de primero a segundo de bachillerato no se tendrán en cuenta los suspensos del alumno, pero para titular «será necesaria, con carácter xeral, a avaliación positiva en todas as materias dos dous cursos de bacharelato». Eso sí, puntualiza acto seguido que «os centros poderán flexibilizar, de maneira excepcional, os criterios de obtención do título de Bacharelato sen ter en consideración as limitacións que afecten ao número de materias non superadas, cando, a xuízo do equipo docente, o alumno ou alumna teña adquiridos suficientemente os obxectivos xerais da etapa que lle permitan continuar o seu itinerario académico».