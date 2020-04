Las comunidades exploran ya salidas diferentes para el fin del curso escolar

Seis de cada diez detectan problemas de formación o recursos entre sus estudiantes

La encuesta realizada entre 6.352 profesores de la escuela pública gallega (sobre un total de 30.000) dibuja un escenario de falta de preparación suplido con mucho esfuerzo personal a la hora de atender al alumnado, donde reina la más absoluta variedad de situaciones. Las cifras generales de este estudio realizado durante la pasada semana por el sindicato con mayor representación en la escuela pública gallega, CIG-Ensino indica que el 30% no tenía (o desconocía) el aula virtual de su centro; el 80% de los alumnos de primaria (y el 40% de secundaria) no hacían teleformación de ningún tipo; aunque los docentes disponen en general de recursos (en menor medida de formación), en el 60% de los casos no pueden interactuar con sus alumnos como quisieran por problemas de los estudiantes; y el 60% recibió indicaciones de la Inspección (directamente un 3% y el resto a través de la dirección del centro).

