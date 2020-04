Videointerpretación de llamadas para evitar el doble aislamiento de las personas sordas

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia Mónica P. Vilar

20/04/2020 05:00 h

Un número de teléfono para información sobre el coronavirus. Otro para atención psicológica. Un tercero para cuestiones relacionadas con empleo. Los habituales 061 y 112, números de concellos, organizaciones y oenegés... El teléfono se ha convertido en una herramienta central para afrontar y mantenerse informados durante la pandemia de coronavirus, y para paliar las necesidades derivadas del confinamiento. Pero ¿qué pasa si quien necesita comunicarse es una persona sorda? Entonces esa herramienta tan útil se convierte en una barrera.

Para evitarlo, la Federación de Asociacións de Persoas Xordas (FAXPG) cuenta con un sistema de videointerpretación de llamadas, que permite la comunicación entre personas sordas y oyentes gracias a la mediación de un intérprete de lengua de signos profesional. «Puxémolo en marcha hai uns oito anos, pero ata o de agora só funcionaba de luns a venres, de oito da mañá a oito da tarde. Dende o 8 de abril, e derivado en boa medida do estado de alarma, o servizo está operativo 24 horas ao día, sete días á semana», explica Enrique Santos, coordinador de Accesibilidade de la FAXPG. La financiación de la Consellería de Política Social ha sido determinante para poder ampliar el horario de atención.

Lo cierto es que las llamadas se han multiplicado. Si en todo el año 2019 recibieron 875, desde que se declaró el estado de alarma el pasado día 14 ya se han recibido más de 450. «Temos moitas consultas ao teléfono de información sobre o coronavirus, e tamén aos servizos de axuda ás persoas maiores. Os contactos co 112 e o 061 tamén son moi demandados», comenta Santos.

Las llamadas a números oficiales ya podían realizarse antes, pero ahora, además de ampliarse el horario de atención, se han ampliado las temáticas. «Co confinamento, as necesidades de comunicación aumentan, tamén no ámbito persoal, así que se permiten tamén chamadas a particulares. Imaxina o que supón o confinamento para unha persoa xorda que vive soa, ou que está ingresada. A situación imposta sumada á propia discapacidade supón un dobre illamento», incide el representante de la federación. Así que el servicio de videointerpretación está ahora facilitando contactos tan importantes como el que, gracias a la sensibilidad de una enfermera de un hospital gallego, ha permitido que una mujer sorda ingresada en la uci haya podido comunicarse durante unos momentos con su hijo oyente.

La comunicación puede realizarse vía web o descargándose la aplicacion de Bildtec, el sistema en el que se apoya el servicio. A través de él, las personas sordas se ponen en contacto con uno de los diez intérpretes que, por turnos, atienden el servicio desde la sede que la federación tiene en A Coruña. El experto en lengua de signos recibe la videollamada del solicitante y, a continuación, llama a su vez al servicio o persona requerida, y los pone en contacto, realizando la traducción en tiempo real para que ambos puedan comunicarse. Así, un paciente sordo y su médico pueden, por ejemplo, establecer citas periódicas para revisar el estado de salud de la persona sin que tenga que desplazarse a su centro de salud y sin depender de que nadie la acompañe para poder comunicarse.

«Sempre reivindicamos que romper as barreiras de comunicación ten que ser unha prioridade, e nesta crise viuse claramente. Hai que sensibilizar á Administración ao respecto. Isto non é unha necesidade do colectivo de persoas xordas, a barreira afecta nos dous sentidos. Por exemplo, agora mesmo só poden chamar ao servizo persoas xordas para contactar con oíntes. Nós traballamos coa idea de abrilo e que tamén unha persoa sen problemas de audición poda chamar para contactar con alguén que si os ten», incide Enrique Santos, que explica que el alto coste de la plataforma dificulta las cosas y está suponiendo un esfuerzo económico muy importante para la FAPXG, que aporta una buena parte de los fondos, apoyada por Política Social, la Amtega, el Concello da Coruña y las empresas R y Viaqua. Su deseo es que desde la Administración se apoye que el servicio 24 horas continúe una vez termine el estado de alarma.