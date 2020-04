¿Habrá varios modelos para el fin de curso?

0

19/04/2020 05:00 h

El acuerdo sobre el fin de curso alcanzado el miércoles en la Conferencia Sectorial de Educación que reunió a Gobierno y comunidades no fue en absoluto unánime. El documento de medidas -que huye del aprobado general pero prevé como norma general que los alumnos pasen de curso y que la repetición sea «una medida excepcional»- fue contestado y rechazado al día siguiente por cinco comunidades. Madrid, Murcia, Andalucía y Castilla y León consideraban que esos acuerdos generaban «agravios» y «desigualdades», y reclamaron una legislación concreta y precisa sobre los criterios de evaluación, promoción, repetición y titulación de los alumnos para apoyar el plan presentado por la ministra Celaá. Mientras, el País Vasco anunció ya entonces que trabajaba para elaborar su propia hoja de ruta para el final del curso escolar.

Desde entonces, y aunque la ministra de Educación ha reiterado que su objetivo es que el acuerdo sea apoyado por todas las comunidades, las posturas no se han acercado en absoluto. Al contrario, la incógnita de si habrá acuerdo, si Madrid impondrá su hoja de ruta o si se articularán diferentes fórmulas para cerrar el curso sigue abierta.

El lendakari vasco, Íñigo Urkullu, presentaba el viernes un plan de transición que, entre otras cosas, prevé la creación de un protocolo específico para el ámbito de la educación en el que se regularán los criterios de evaluación y los escenarios de vuelta a las aulas.

Ayer mismo, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Ayuso, volvió a expresar su oposición al documento de medidas apuntando que su Gobierno no favorece «el gratis ni el regalo» y que no quiere dar «una generación de alumnos por perdida por culpa del coronavirus». Pese a ello, Ayuso pide al Gobierno central que no delegue a las comunidades autónomas las decisiones «complejas» y que marque pautas iguales «para todos». Porque, dijo, aunque «cree en el esfuerzo, en la capacidad y en el mérito de los alumnos», ve un sinsentido que cada comunidad autónoma tome sus propias decisiones y que los alumnos, «dependiendo de dónde estén estudiando, se encuentren con unas reglas o con otras».

En el caso de Galicia, aunque tanto el presidente de la Xunta como la conselleira de Educación mostraron su disposición a acatar la decisión que tome Madrid, también pusieron peros a la programación del fin de curso y, de hecho, Núñez Feijoo pidió a la ministra que aclare con cuántas materias podrán los alumnos pasar de curso.