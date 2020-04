Isabel Celáa: «No se trata de asignaturas particulares, sino de evaluar la capacidad de desarrollo como ser humano»

La conselleira de Educación fala do fin de curso e anuncia o reparto de mil novos ordenadores nos institutos galegos

Nun momento complicado para a educación, que a conselleira Carmen Pomar cualifica como «situación inesperada», Galicia ten que adaptar o sistema ao confinamento que estamos a vivir. A titular de Educación está en contacto diario cos profesores, reitores e administradores educativos para tomar as mellores decisións neste fin de curso.

—A última noticia é a decisión de que os estudantes universitarios non volvan ás aulas.

—Na Conferencia de Política Universitaria do pasado mércores insistiron en que tomaramos unha decisión sobre as clases presenciais na universidade. E este luns decidimos, nunha xuntanza máis oficial e co consenso das tres universidades e da consellería, aínda que as universidades teñen autonomía, que neste momento coa incerteza da situación sanitaria era importante chegar a unha decisión unánime, consensuada e comunicala ben á sociedade. Tendo en conta que o curso universitario remata bastante antes que o curso non universitario, decidimos que o escenario no que nos íamos mover era un no que as clases serán virtuais, telematicamente ou con outro tipo de ferramentas que non esixen a presencialidade.

