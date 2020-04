El Gobierno insinúa que a la Xunta no le urgen los 204 millones del IVA que exige

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia carlos punzón

vigo / la voz 16/04/2020 05:00 h

El Gobierno central no da marcha atrás y no abre posibilidad alguna, siquiera en la actual situación de crisis, a conceder a las comunidades autónomas la liquidación del IVA del 2017, factura que para Galicia significa 204 millones de euros. Y no solo entiende el Ejecutivo que los plazos de reclamación de dicho IVA impiden ya esa compensación, sino que incluso la exigencia ahora es «extemporánea».

En respuesta a la interpelación de once diputados del PP en el Congreso, casi la totalidad gallegos, el Ejecutivo advirtió ayer incluso que no percibe que la ausencia de dicha liquidación haya generado mayor inconveniente económico ni a la Xunta ni al resto de las comunidades. «En cualquier caso, se indica que eso (la ausencia de liquidación del IVA) no ha producido un menoscabo de la provisión de los servicios públicos dado que, a pesar de los menores ingresos, las comunidades autónomas no han reducido su gasto para acompasarlo a los menores ingresos», señala el Gobierno central.

Reprocha el Ejecutivo de Pedro Sánchez a los diputados del PP que no aprobasen los presupuestos del 2019, con los que asegura había posibilidad de solventar la liquidación del IVA correspondiente al último mes del 2017, montante que asciende a 2.500 millones de euros en total, de los que Galicia reclama los citados 204,7 millones.

Y tras el doble reproche por no haber bajado los gastos o no haber aprobado las cuentas del Estado para zanjar deudas, el Gobierno reconoce que ese agujero en la contabilidad autonómica sí hará más difícil cumplir los objetivos de déficit. Esa dificultad será tenida en cuenta, según anuncia, a la hora de aprobar los planes económico-financieros de las autonomías; cuando se liquide el excedente del Fondo de Liquidez Autonómica (extra-FLA) y, añade el Ministerio de Hacienda, también se estudiará el impacto de las cuantías no pagadas en la evaluación de los objetivos de estabilidad presupuestaria de las comunidades.

Escenario coronavirus

El Gobierno de coalición trata de plantear cierto reseteo de las cuentas pendientes con las autonomías a cuenta del escenario abierto tras la irrupción de la pandemia del coronavirus. Así, incide en que las medidas económicas que han acompañado a la declaración del estado de alarma figuran las destinadas a dotar a las autonomías de más recursos para el combate del coronavirus. Un fondo social extraordinario de 300 millones para que las comunidades lo destinen a las familias más vulnerables forma parte de esa nueva contabilidad, en la que el Ejecutivo añade la actualización de las entregas a cuenta que el ejecutivo cifra en 1.434 millones y que dice haber comenzado a transferir a finales de marzo y otro monto similar mañana. De esas partidas, subraya, Galicia obtendrá 221,87 millones. «En total, la variación de financiación en Galicia supone un incremento del 6,05 %, 452,68 millones de euros más en relación con el año 2019», mantiene Hacienda. Por último, el Gobierno se ofrece a adelantar a las autonomías que lo soliciten su parte en los 10.955 millones que corresponde a la liquidación del IVA del 2018.

Hacienda subraya que Galicia y las demás autonomías no han acusado el golpe en sus gastos

Facenda mantiene su intención de reclamar en los tribunales el pago reclamado

La Xunta mantiene invariable su intención de reclamar en los tribunales los 204 millones de la liquidación del IVA del 2017 si, como parece, el Gobierno central no admite el requerimiento que el Gobierno gallego le remitió en febrero pasado. La crisis del coronavirus ha trastocado y congelado todos los plazos administrativos, pero la Xunta ultima la vía contencioso-administrativa para defender sus exigencias.

El Ejecutivo autonómico advirtió en su requerimiento al central que entiende que el desfase en la liquidación del IVA del 2017 no ha desaparecido, por lo que incluso reclama intereses de demora. La Xunta estima además que Galicia tiene un derecho prioritario en el capítulo de financiación autonómica, al ser de las comunidades que cumplen con los objetivos de déficit y solvencia. «Tenemos un Gobierno, que lejos de incentivar el cumplimiento de las comunidades, las penaliza», llegó a decir Feijoo.