Las clases acabarán en junio y todos los alumnos pasarán de curso, salvo casos excepcionales

Redacción / La Voz 15/04/2020 18:00 h

Habrá una suerte de aprobado general (promoción general en realidad) pero cada uno con su nota (incluso si es suspenso), la tercera evaluación sí se producirá (pero cada comunidad decidirá si tiene o no contenidos nuevos), el curso terminará en junio y el primer trimestre del próximo curso será de refuerzo. Esas son las grandes conclusiones de la reunión que acaban de terminar la ministra de Educación, Isabel Celaá, con los consejeros de las diferentes comunidades autónomas. Como curiosidad, la videollamada resultó bastante accidentada por los cortes en Internet, un recordatorio de lo que pasan muchas familias cada día en sus casas.

No hubo unanimidad en lo tocante a avanzar o no en el temario -la ministra Celaá era partidaria de que no- y como ya ha ocurrido en otros asuntos (por ejemplo, el calendario de las oposiciones) cada comunidad será ahora libre de tomar sus decisiones. En cualquier caso, incorporar contenido nuevo al curso exigirá adaptarse a las circunstancias de las familias y la consigna es hacer de la repetición una opción absolutamente extraordinaria, y cada comunidad decidirá cuántas materias tiene que tener suspensas un alumno para no promocionar; tanto es así que ya se habla de aprobado general, pero con nota (por definición, el aprobado general es un 5 para todos los alumnos). En las notas se tendrá en cuenta el trabajo de esta tercera evaluación (con temas nuevos o no) pero solo para subir nota.

De la vuelta a las clases presenciales, la ministra había dicho horas antes en el Congreso que la decisión depende del Ministerio de Sanidad, y ante la propuesta de Sandra Moneo (PP) de presionar al titular de esa cartera, Salvador Illa, para que se permita el retorno de los estudiantes Celaá dijo: «La deducción, el corolario de su intervención, es su irresponsabilidad, ¿Considera acaso que presionar al ministro de Sanidad para que abran las escuelas puede llevarnos a una solución? Está equivocada».

En lo que sí hubo acuerdo es en permitir que los colegios abran en julio para dar clases voluntarias de refuerzo. Los consejeros pidieron a Celaá una inyección de recursos económicos adicionales desde el ministerio para afrontar la contratación de personal docente.

La Xunta, descontenta con la inconcreción del ministerio

La reunión telemática tuvo sus más y sus menos. En la Consellería hay cierto malestar por la falta de concreción. Dejar a las comunidades con cuántas asignaturas se puede pasar de curso es fomentar el caos: «Deixar aberto o número de materias suspensas coas que se pode promocionar ou titular resultaría caótico, non só polas desigualdades que pode provocar entre territorios, senón mesmo entre centros educativos segundo a súa tipoloxía», dicen desde San Caetano, para reclamar, sin éxito por el momento, una norma conjunta (como la de la ABAU).

En lo que sí mostró su total acuerdo Carmen Pomar es con el espíritu de la propuesta ministerial sobre un tercer trimestre «segundo o cal os centros educativos deberán aproveitalo para recuperación, repaso, reforzo e, no seu caso, ampliación das aprendizaxes anteriores que resulten necesarias para todo ou parte do alumnado. Tamén se recomenda o deseño de actividades globalizadoras e interdisciplicares, debidamente titorizadas, e a promoción do traballo colaborativo».

Finalmente, Pomar insistió en la posibilidad de volver unos días al aula para que los alumnos pudiesen cerrar la etapa, y que este acceso gradual a los colegios se hiciese por territorios, atendiendo la situación sanitaria de cada uno.

La UNED no celebrará exámenes presenciales y evaluará a sus estudiantes con 200.000 pruebas en línea

La Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED), la mayor de España en número de estudiantes, no celebrará exámenes presenciales en junio y realizará de forma telemática las más de 200.000 pruebas previstas para esta convocatoria. La UNED, que cuenta con más de 150.000 estudiantes, realizó en la convocatoria de junio del año pasado un total 209.069 exámenes. La universidad pública a distancia tiene previsto hacer una prueba del sistema de evaluación en línea mañana jueves 16 de abril para comprobar que soporta la conexión de los miles de alumnos que se examinarán dentro de dos meses.

El equipo de Gobierno de la UNED asegura en un comunicado que esta modalidad de exámenes, inédita en sus más casi 50 años de historia, «respetará el derecho a la libertad de cátedra del profesorado habilitando la propuesta de contenidos y la aplicación de los criterios de evaluación».

Para los exámenes finales se habilitará la aplicación Aula Virtual de Examen (Aula AvEx) desarrollada por los Centros Tecnológicos de la UNED. «Un sistema que busca mantener con la mayor fidelidad posible las características de la experiencia presencial en circunstancias de confinamiento», explican desde la universidad a distancia.

Además, se pedirá a cada estudiante una declaración jurada de autoría y de no utilización de medios fraudulentos, y se establece la posibilidad de que el equipo docente fije una cita para verificar los conocimientos, pudiendo emplear recursos antiplagio en todos aquellos formatos de evaluación que lo permitan.

Para centralizar la información sobre este excepcional sistema de evaluación, la UNED ha creado un portal, Evaluación 2020, donde se incluirán los calendarios de exámenes y los distintos procedimientos que afectan a todo el proceso de evaluación.