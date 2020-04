El Ministerio ya he decidido los criterios de la selectividad: cinco modelos para combinar el máximo de preguntas

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia Sara Carreira

Redacción / La Voz 14/04/2020 16:19 h

El Ministerio de Educación acaba de colgar en su página web las directrices de cómo será la próxima selectividad. El objetivo es que se ofrezca al alumnado la posibilidad de elegir las preguntas de tal modo que pueda sacar un diez aunque no hubiese dado algunos de los bloques en que se divide la asignatura. Que demuestren lo que saben, no aquello que no les dio tiempo a estudiar: esa es la máxima que dijo la ministra, Isabel Celaá, y por la que se rige la propuesta ministerial.

Las pruebas tienen que cumplir cuatro objetivos:

El alumnado no se verá perjudicado por no haber trabajado en clase algún bloque o bloques de contenido de alguna de las materias, por lo que debe disponer de la posibilidad de obtener la máxima puntuación sin realizar las preguntas correspondientes a alguno de los bloques de contenido de la materia

El modelo de prueba no se debe alejar de los modelos que las universidades han puesto a disposición del alumnado y el profesorado para el actual curso escolar 2019-2020 de forma que se contribuya a fomentar la calma ante una ituación de incertidumbre sobrevenida

El tiempo de lectura del modelo propuesto ha de ser el mismo que el que se proponía hasta el momento, con el fin de que el tiempo destinado a la realización de la prueba sea el mismo sin que el alumnado se vea perjudicado por el cambio de propuesta

La prueba tiene que adaptarse adapte al modelo propuesto en la orden ministerial correspondiente (la modificación de la del 17 de febrero, y que está pendiente de aprobación en el BOE), por la que se determinan las características, el diseño y el contenido de la Evaluación de Bachillerato para el Acceso a la Universidad (ABAU en Galicia)

El ministerio propone cinco modelos de examen que se pueden adaptar según las asignaturas, porque no es lo mismo resolver problemas que elegir un texto y responder a varias preguntas sobre el mismo. Ahora las comunidades tendrán que presentar sus modelos de examen, y es probable que Galicia sea de las primeras en hacerlo, ya que los grupos de trabajo lleva semanas trabajando con la CIUG para ofrecer certezas a alumnado, profesorado y familias cuanto antes.