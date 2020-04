Cantabria, Madrid, Murcia y La Rioja quieren avanzar en el temario escolar

0

La Voz de Galicia Sara Carreira

Redacción / La Voz 14/04/2020 05:00 h

Mañana es un día clave en este curso escolar tan extraño: la ministra Isabel Celaá se reúne telemáticamente con los consejeros de Educación para afrontar el fin de curso, decidir cuándo se termina, si habrá retorno a las clases presenciales y, sobre todo, si va a haber exámenes este trimestre y sobre qué contenidos. Cada comunidad llegará a la Conferencia Sectorial de Educación con una propuesta sobre cómo quiere terminar el curso. Este es un resumen de lo que ha trascendido sobre el asunto:

ministerio

Compensatoria. No hay información oficial sobre la propuesta del ministerio, pero la revista especializada Magisterio aseguraba ayer que Celaá va a proponer que esta evaluación tenga «un carácter compensador para evitar que se consolide la brecha digital, familiar y social» y que «los resultados de las dos primeras evaluaciones prevalezcan».

¿Qué significa? A falta de más concreción, parece entenderse que sea el tutor el que valore lo realizado en los dos primeros trimestres y que evalúe el tercero en función del trabajo en casa, adaptándose a las circunstancias de cada estudiante. Como propone Cataluña, que la tercera evaluación solo sea para sumar (si un alumno aprobó las dos primeras, aprobará seguro).

Mínima repetición. Solo deberán repetir aquellos que claramente no han obtenido el nivel mínimo indispensable para pasar de curso. Pero debe ser un recurso absolutamente extraordinario.

Nada de aprobado general. El aprobado general supone poner la misma nota a toda la clase y eso es injusto para los estudiantes que más se esfuerzan, sobre todo en secundaria, cuyas medias ya cuentan en el futuro (becas en el extranjero, acceso a bachilleratos de excelencia, campus científicos, olimpiadas...).

4.º de ESO. Sobre este curso, el equipo de Celaá es partidario de la flexibilidad porque la ESO son cuatro años y tres meses.

repaso y refuerzo

Casi todas a favor. Si no hay clases presenciales, la idea es hacer de este trimestre un período de afianzamiento de conocimientos, profundización de los mismos e insistir en las competencias clave (saber expresarse, aprender a aprender, competencia digital...). Más o menos están a favor de esta idea todas las comunidades, aunque algunas lo aceptan sin excepciones: Cataluña, Comunidad Valenciana, Aragón (propone valorar las «actitudes» y no las «aptitudes»), País Vasco (apunta que «el trabajo en casa hay que valorarlo») y Asturias (propone conectar asignaturas en proyectos conjuntos en vez de acumular tareas).

Galicia. Es posible que entre en este grupo, porque, aunque no ha avanzado qué propuesta llevará a Madrid, ayer se colgó en la web este texto: «A actividade lectiva non presencial continuarase, con carácter xeral, mediante repaso, reforzo e recuperación do traballo desenvolvido, centrándose na adquisición das competencias clave».

Sin definirse. Hay otras comunidades, como Andalucía, Baleares, Castilla y León (con un comunicado muy parecido al de Galicia), Castilla-La Mancha y Extremadura que no se han definido claramente todavía.

avanzar

Cantabria. Propone avanzar solo en ESO, FP y bachillerato, pero «al ritmo adecuado» y teniendo en cuenta las condiciones familiares de cada alumno.

Madrid. La consejería defiende ampliar temario en ESO (sobre todo en los cursos finales) y bachillerato. Será en la medida de lo posible y atendiendo las circunstancias de cada alumno.

Murcia. La propuesta murciana es avanzar en el temario pero no evaluar esos conocimientos nuevos. Las notas valorarán lo aprendido en el curso presencial y el refuerzo de lo aprendido hasta abril, y no puede bajar la media.

La Rioja. Propone avanzar «lo mínimo imprescindible» y convertir el primer trimestre del próximo curso en un trimestre «muelle», con elementos de un curso y otro.

posponer la evaluación

Canarias. La comunidad apuesta por no añadir contenidos nuevos, reforzando solo lo aprendido y centrando la evaluación en los dos primeros trimestres. En la consejería están valorando proponer que el currículo del tercer trimestre pase al principio del curso que viene.

Navarra. La idea es entender los seis trimestres del curso actual y el próximo como un todo dividido en cinco, y usar el primer trimestre del curso que viene para paliar los déficit que se generasen en este tiempo.

2.º de bachillerato

Volver a las aulas. Parece posible que los alumnos que terminan el instituto vuelvan a las aulas, aunque sean unas pocas semanas y lo hagan solo ellos. Si vuelven a clase, el temario sí se podría ampliar.

Selectividad adaptada. En cualquier caso, la selectividad tendrá en cuenta mediante la ampliación de las opciones que cualquier alumno pueda sacar un 10 en todas las materias sin tener que haber dado todo el temario.