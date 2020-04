La Xunta usará el Xacobeo como motor de recuperación tras la pandemia

0

La Voz de Galicia

santiago / la voz 12/04/2020

La misma pregunta se puede aplicar a casi todo, incluido un año santo largamente esperado. ¿Arrasará el coronavirus también el Xacobeo? Según los planes que maneja la Xunta, no. Más bien al contrario, porque el Gobierno autonómico quiere que la celebración del año santo se convierta en una herramienta de recuperación económica una vez acabe la pandemia: «Cremos que o Xacobeo 2021 pode actuar como ferramenta de reactivación cultural e turística».

La Consellería de Cultura e Turismo vuelve a centrar su mirada en esto último. «Vemos moi importante empezar a traballar no día despois, polo que xa demos os primeiros pasos dun plan de recuperación turística», explican desde el departamento autonómico, que adelanta que contará con ayudas directas al sector, así como acciones de promoción y el diseño de productos especializados. Entre las medidas que ya se han puesto en marcha está por ejemplo el proyecto de teleformación de profesionales del sector, que ya ha desarrollado sus primeras sesiones y con el que la consellería quiere llegar a unas 2.000 personas.

Con todo, la situación es volátil. «Temos actuacións en marcha que se ven afectadas por unha situación que varía día a día». La frase se refiere al ámbito de la obra pública, pero se puede aplicar a cualquier otro ámbito, como el de la cultural. «Estamos en contacto coas empresas adxudicatarias co obxectivo de analizar a situació?n para reprogramar os calendarios», explican desde el departamento autonómico con respecto a las obras.

Sin embargo, «chegamos a este momento coa boa parte da misión cumprida», en parte por la antelación con la que se comenzaron los trabajos. La puesta en marcha del Plan Director do Camiño, que arrancó en el año 2015, ha permitido en los últimos tiempos ir trabajando en lo que a señalización y mantenimiento se refiere y además, se han ido poniendo en marcha diversas infraestructuras necesarias para la celebración del año santo.

El ministerio, también

La crisis sanitaria también ha golpeado la planificación que se estaba haciendo desde Madrid del año santo del 2021, y desde el Ministerio de Cultura explican que en este momento todos los esfuerzos están centrados en superar la pandemia y que mientras tanto, tanto la planificación de obras -la inversión alcanzaba los 30 millones de euros- como la propia programación cultural se encuentran en un momento de reflexión.

El Gobierno forma parte del Consejo Jacobeo, un órgano de coordinación interterritorial en el que están representadas todas las comunidades por las que pasan las rutas de peregrinación a Compostela y que también coordina programación cultural. «Se tratará de reprogramar para que esto no afecte tampoco a las iniciativas culturales que estaban en marcha», explican fuentes ministeriales. El ministerio insiste en que se está en una «comunicación permanente» con las comunidades «en todo lo que afecta la crisis en el ámbito de la cultura y el deporte».

Objetivo: estimular el consumo cultural tras la crisis

«Estamos ante un novo escenario que ninguén podía prever, polo que estamos en contacto co sector». Es la respuesta de la Consellería de Cultura e Turismo a qué ocurrirá con la programación cultural asociada al Xacobeo y que tiene grandes citas que son prácticamente inminentes, como puede ser el festival O Son do Camiño.

«En xeral estamos mantendo reunións co sector, o da música incluído, coa finalidade de preservar a actividade e o emprego das industrias culturais», explican desde el departamento autonómico, que tiene la firme intención de cumplir con la programación «na medida do posible» y sobre todo, estimular el consumo cultural cuando el estado de alarma termine.

Con todo, la sangría es brutal y la riada de cancelaciones continúa. El sector cultural se ha puesto en marcha con una campaña que intenta poner remedio a la hemorragia que sufre a causa de la crisis sanitaria apostando por los aplazamientos y no por las cancelaciones de la citas que ahora mismo no se pueden llevar a cabo.

Los diferentes ámbitos que conforman el sector de la cultura también reclaman apoyo en unos momentos que están siendo especialmente difíciles dentro de una profesión que en muchas ocasiones está caracterizada por la temporalidad y la discontinuidad. La Consellería de Cultura también fía al Xacobeo ser la red que sostenga las industrias culturales de la comunidad. «Estamos avaliando a situación derivada da crise sanitaria co obxectivo de que, entre os programas actualmente en proceso de elaboración, se reforce a orientación do Xacobeo 2021 como ferramenta de recuperación económica e produtiva do tecido propio», explica.

Lo mismo ocurre con las diferentes citas internacionales que ya se estaban organizando. Desde la Xunta explican: «Estaremos atentos ás indicacións das autoridades sanitarias para determinar se os diferentes eventos se poden levar a cabo e en que condicións».

El ministro de Cultura ha anunciado que en los próximos días celebrará un encuentro, en el que estará también la ministra de Hacienda, con representantes de la cultura tras la sonora protesta del sector porque el Gobierno no iba a poner en marcha medidas específicas. La Xunta, por su parte, anunció una batería de medidas para paliar las consecuencias de una crisis sanitaria que solo en el sector del libro (una de las grandes industrias culturales de Galicia) supondrá una pérdida de un 30 % de la facturación.