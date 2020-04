El BNG propone a la Xunta una paga extraordinaria a personal sanitario por el COVID-19

0

La Voz de Galicia la voz

redacción 10/04/2020 13:53 h

La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, ha propuesto este viernes a la Xunta de Galicia que apruebe una gratificación extraordinaria para el personal sanitario, como compensación por el riesgo de contagio y el esfuerzo que están llevando a cabo durante esta crisis del coronavirus.

El personal sanitario no solo, dice Pontón, «merece o aplauso que recibe da cidadanía todos os días dende as fiestras e balcóns, tamén é necesario que ese recoñecemento parta da administración», y así reclama de la Xunta esa paga extraordinaria, a la vez que «garantías de protección, e poñer punto final a precariedade que sigue producíndose no sistema sanitario». «O mellor aplauso a todos e todas as traballadoras da sanidade pública -dice- é defender os seus dereitos e unha sanidade sen recortes nin privatizacións».

La portavoz nacionalista reitera que todo el persoal sanitario «está dando o mellor de si», a pesar de sus circunstancias laborales, «como constatan as denuncias dos traballadores e traballadoras».

En un comunicado, Pontón también pide explicaciones al conselleiro de Sanidade, Jesús Vázquez Almuiña, ante la denuncia de la Confederación Intersindical Galega (CIG) de que el Sergas despidió a personal temporal que había contraído coronavirus.«Se ben a Xunta rectificou, o simple feito de que isto pasara é dunha enorme gravidade e deixa ao descuberto unha política laboral que non podemos compartir baixo ningunha circunstancia. Que pasaría se ninguén o denunciara? Seguiría o Sergas despedindo persoal que se contaxiou traballando? O simple feito de que isto pase merece unha explicación en sede parlamentaria, polo que o Conselleiro de Sanidade ten que comparecer», añade.