«Xa repartimos mil ordenadores nos centros, e imos por outros mil máis»

0

La Voz de Galicia antía díaz

redacción / la voz 09/04/2020 05:00 h

Nun momento complicado para a educación, que a conselleira Carmen Pomar cualifica como «situación inesperada», Galicia ten que adaptar o sistema ao confinamento que estamos a vivir.

-A última noticia é a decisión de que os estudantes universitarios non volvan ás aulas.

-Na Conferencia de Política Universitaria insistiron en que tomásemos unha decisión sobre as clases presenciais na universidade, e, tendo en conta que o curso universitario remata bastante antes que o curso non universitario, decidimos por consenso das tres universidades e da consellería que o escenario no que nos iamos mover era un no que as clases serían virtuais, por canles telemáticas ou con ferramentas que non esixen a presencialidade.

-Sobre o que non houbo acordo aínda é sobre como avaliar este final de curso.

-Deixamos en punto e seguido a avaliación. As tres universidades comprometéronse a seguir avanzando, e quedamos emprazados para ter máis cousas concretas a finais deste mes de abril.

-O outro asunto de actualidade é a ABAU. Xa se saben as datas, pero non o tipo de exame.

-Nas datas fomos prudentes, fomos aos prazos máximos, para que no caso de que houbese unha modificación do calendario estivésemos no límite. Unha vez determinada a data, o fundamental é asegurar e garantir que todo o alumnado teña a oportunidade de demostrar o que sabe, para o que é fundamental esa adaptación das probas. E nese sentido cónstanos que a CIUG e os grupos de traballo están estes días a traballar nesas modalidades que permitan unha maior opcionalidade, para que así todo o alumnado teña as mesmas oportunidades.

-Está máis claro como vai ser o exame?

-A semana que vén é clave para as decisións educativas. O mércores 15 hai unha conferencia sectorial de Educación e outra de Política Universitaria, dous fitos que van axudar a debuxar as liñas máis concretas, e neste tema das probas da ABAU o compromiso da CIUG é que no prazo máis breve os centros poidan ter eses modelos posibles.

-Por outra banda, esta situación permite testar a capacidade da consellería para enfrontar a educación a distancia e comprobar cal é esa fenda dixital.

-Esa fenda responde a dúas casuísticas: a heteroxeneidade demográfica de Galicia -con núcleos rurais moi diseminados, onde hai poboación escolar principalmente de infantil e primaria- e a que ten que ver cos recursos económicos das propias familias. Dende a consellería estamos a facer un esforzo por intentar diminuír ao máximo posible esas desigualdades. Estamos a rematar o reparto de mil equipos con conectividade nos centros educativos para os alumnos de ESO, bacharelato e FP, que son as etapas educativas que máis o precisan, e agora xa imos por outros mil equipos novos nos próximos días. É certo que o alumnado de segundo de bacharelato é a prioridade, e temos información de todos os centros educativos sobre cales son os alumnos que teñen máis dificultades e, por tanto, son unha prioridade a todos os niveis; aí están concentrados todos os nosos esforzos.

-E xa se sabe se os rapaces van poder volver ás aulas?

-Non podemos aventurarnos a debuxar ningún escenario, pero podo dicir que a nivel psicolóxico sería moi positivo que puidesen compartir algún día de clase, incluso para facer un ritual de despedida ata o novo curso académico. Esta claro que a volta presencial ás aulas facilitaría tamén algún tipo de medida académica, pero creo que por riba de todo iso está tamén o benestar emocional dos nosos alumnos e das nosas alumnas, e sería moi ben recibido poder compartir algunha xornada lectiva. Os nenos e as nenas están desexando volver ás clases pola interacción social. Dende a consellería teremos preparada unha volta progresiva ás aulas, pero supeditados á situación.

-Tamén están pendentes os opositores, e piden claridade.

-Somos conscientes de que é un tema que preocupa moito. A consellería ten a vontade de cumprir coa oferta, e hai xente que leva tempo preparando estas oposicións, cun custo a nivel laboral, persoal e económico; outros non están no seu mellor momento... Por iso decidimos esperar ao 26 de abril para coñecer as novas liñas do estado de alarma sanitaria, e se as condicións non se van dar, ou se dificultan moito, estariamos nun camiño complicado para celebralas. O 26 de abril é a data tope a nivel administrativo. A Xunta tomará entón unha decisión en poucas horas.

