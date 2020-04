El presidente de la Diputación de A Coruña propone una gran alianza entre Gobierno, Xunta y administraciones locales para salir de la crisis

Unha vez que superemos esta crise sanitaria, vai ser fundamental para a recuperación económica de Galicia que coordinemos as accións de todas as administracións para remar xuntos na mesma dirección, e evitar solapamentos e duplicidades

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia La Voz

Redacción 08/04/2020 12:55 h

El presidente de la Diputación de A Coruña, Valentín González Formoso, ha remitido una carta al presidente de la Xunta en la que le invita a una gran concertación entre administraciones para salir de la crisis económica que derivará de la pandemia del COVID-19. En su misiva, reclama una alianza entre Gobierno central, Xunta, diputaciones y FEGAMP para remar juntos en la recuperación económica, evitar duplicidades y ser más eficientes en la gestión de los fondos públicos.

«Unha vez que superemos esta crise sanitaria -dice el dirigente socialista-, vai ser fundamental para a recuperación económica de Galicia que coordinemos as accións de todas as administracións para remar xuntos na mesma dirección, evitar solapamentos e duplicidades e intentar optimizar a eficacia dos recursos públicos».

Formoso aboga por que las administraciones sean el principal motor para la reactivación económica, desempeñando un papel de financiadores, reorientando las partidas económicas de este 2020 a superar los efectos de la pandemia: «O impacto económico da pandemia do Covid-19 levará consigo que todas as administracións fagamos un importante esforzo para reorientar os recursos públicos a favor da reactivación económica de Galicia e da protección aos sectores máis desfavorecidos da sociedade». Y para ello, para dar cuenta de esa necesaria reordenación de recursos, pone dos ejemplos que le atañen a su institución: los 120.000 euros de la Mostra de Encaixe de Camariñas, que no podrá celebrarse, o los fondos para que la Diputación participe en ferias turísticas, se destinarán a partidas para la reactivación económica. «Hai partidas reservadas que ao mellor neste momento de non teñen sentido e partidas que non van poder ser executadas», explica.

Hay que, concluye González Formoso, «traballar unidos na inmensa tarefa de reconstrucción social e económica e social noso país».