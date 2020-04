Ampliar el contenido a lo imprescindible. Esa es la propuesta de las comunidades autónomas para acabar el curso Los segundos de ministerio y comunidades perfilaron la reunión, decisiva, del próximo miércoles, sobre el fin de curso

Redacción / La Voz 08/04/2020 15:29 h

Esta mañana se ha celebrado una reunión preparatoria a la sectorial de Educación (de la ministra y consejeros autonómicos) del próximo miércoles. Y una de las claves es si se va a ampliar o no el temario que se dé vía telemática en este trimestre. Tras la reunión, las filtraciones indican que las comunidades -no todas, pero sí muchas- quieren que sí, que los niños aprendan algo en lo que queda de curso; solo lo imprescindible, eso sí, y el resto de tiempo dedicarlo al repaso. No todas las autonomías apoyaron esta idea, y habrá que esperar al próximo miércoles, cuando cada una lleve sus propuestas de fin de curso a la reunión sectorial, para saber qué medida se impone.

Aunque fuentes del Consejo Escolar del Estado esperaban que en esa reunión se tuviera en cuenta el documento en el que sugiere criterios para concluir el curso, porque «son las recomendaciones de toda la comunidad escolar» para articular el final del curso, desde Educación han aclarado que en un principio no figuraba en el orden del día.

Lo que parece claro es que el aprobado general por el que ha optado Italia no tiene unanimidad en España. Los consejeros temen que anunciar un "todo vale" desanimaría a los estudiantes para seguir trabajando, y esa tensión es importante no solo por los conocimientos que obtengan sino para que los hábitos que afiancen. Son mayoría los que piensan que al menos el primer trimestre del curso 2020/21 debe diseñarse teniendo en cuenta todo esta situación de confinamiento.