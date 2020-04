El Consejo Escolar propone exámenes de fin de curso pero mínima repetición, que solo puede determinar el claustro

0

La Voz de Galicia Sara Carreira

Redacción / La Voz 08/04/2020 05:00 h

Pocas veces una resolución del Consejo Escolar del Estado —cuyas propuestas no son vinculantes— ha generado tanta expectación como la de ayer. Pero es normal, porque en el seno de este organismo está representada toda la comunidad educativa —Administración, empresas privadas, profesores, familias, alumnos, académicos...— y en un momento tan singular como este es bueno saber qué opinión es mayoritaria en el sector antes de que Ministerio y comunidades tomen las verdaderas decisiones.

Ya pueden tomar nota en Educación para hoy. Alejandro Tiana, segundo del ministerio (secretario de Estado) se reúne telemáticamente con los segundos de las autonomías (en Galicia, Manuel Corredoira, director xeral de Educación) para perfilar acuerdos de fin de curso, decisiones que serán oficiales el próximo miércoles, cuando sean los titulares (Isabel Celaá por el Gobierno central y los consejeros por los territorios) los que se reúnan.

Acabar en junio

El Consejo Escolar del Estado (CEE) propondrá al equipo del Ministerio que el curso se termine a finales de junio —en Galicia estaba previsto el viernes 19—, con alguna variación si así se desea pero sin llegar a julio.

La repesca, en septiembre

Para no alargar los plazos, la idea del CEE es que los exámenes extraordinarios, los de recuperación, se dejen para septiembre, algo que en Galicia se hace en todos los niveles menos en segundo de bachillerato (desde el curso pasado).

No avanzar en el temario

Dada la singularidad de la situación, la comunidad educativa es partidaria de no avanzar en el temario, sino reforzar todo lo aprendido hasta el 13 de marzo, cuando se suspendieron las clases.

En caso de reanudarse las clases presenciales, el temario que falte por dar deberá reducirse: «Los centros y el profesorado adaptarán sus actividades lectivas a las nuevas circunstancias, a partir de una reducción y condensación de los currículos orientada al desarrollo de los aprendizajes fundamentales y las competencias básicas».

Sí hacer exámenes

La comisión permanente del CEE (19 miembros, con mayoría a partir de 10 votos) decidió ayer apostar por los exámenes si el curso se termina en casa: «Las administraciones educativas dispondrán las medidas necesarias para que todo el alumnado pueda ser evaluado del tercer trimestre desde su lugar de residencia, de modo telemático o de cualquier otro modo». No incluirían materia nueva y se garantizaría que ningún estudiante suspendiese por carecer de recursos para el trabajo en línea. También se pueden evaluar las tareas llevadas a cabo en casa «desde planteamientos de valoración de los desempeños desarrollados, mediante informes personalizados del alumnado, atendiendo a sus condiciones tecnológicas y de conectividad para la creación del conocimiento (la brecha digital no puede ser la causa de una evaluación negativa de los aprendizajes y las competencias)».

Evaluación continua

Tal y como recogen las leyes, el curso es evaluación continua y en este caso, con un trimestre dedicado al repaso, más. Por eso, el órgano asesor cree que si un alumno aprueba esta tercera evaluación debería estar aprobado. No habrá pues esa última evaluación que antes se denominaba «global». Hay que tener en cuenta los tres trimestres y no penalizar al alumnado que no puede tener acceso a las nuevas tecnologías.

Propone que el trabajo telemático sea de profundización y ampliación de los contenidos hasta la fecha anterior a la crisis sanitaria

La repetición, extraordinaria

Tampoco dice el Consejo Escolar nada que la Lomce o cualquier otra ley no recoja sobre la repetición, que debe ser, como el suspenso, «recursos realmente extraordinarios, mesurados» y «siempre adoptados por el equipo docente» de forma colegiada. En Portugal, por ejemplo, esto se cumple a rajatabla.

La propuesta de los estudiantes de Canae de pedir aprobado general no consiguió la mayoría de votos, aunque es posible que la diferencia entre una y otra propuesta sea más de forma que de fondo, para no desalentar el estudio.

la selectividad, provisional hasta el 5 de mayo

El Consejo Escolar acepta que la selectividad se lleve a cabo en julio, pero propone una revisión de las fechas el 5 de mayo, por si se mantiene el confinamiento a medio plazo.

Becas específicas

Sí se aprobó la propuesta estudiantil de que en las próximas becas se contemplen cuantías relacionadas con esta crisis, para que las familias más golpeadas por la situación tengan una ayuda extra.

Sustituciones, igual

El Consejo ha avalado la propuesta de continuar con los procesos de provisión de sustituciones del mismo modo que se venía haciendo antes de la declaración del estado de alarma.

autonomía de los centros

Lo brusco de la nueva situación «está dando una mayor autonomía de los centros como ideal educativo defendido frecuentemente, si bien en un entorno de gran dificultad» Por eso, sería conveniente, dice el Consejo, «que las autoridades educativas actúen con flexibilidad y de modo constructivo, favoreciendo esas nuevas formas de trabajar».

Valorar a los docentes

Finalmente, el CEE «solicita encarecidamente a todas las autoridades, a las administraciones públicas y a los medios de comunicación que promuevan el reconocimiento público del esfuerzo de los educadores, de las familias y de todos los alumnos y alumnas escolarizados en todos los centros de sistema educativo español (públicos, concertados y privados sin concertar) por mantener en pie el proceso educativo en unas condiciones tan inesperadas y adversas como las que estamos viviendo».