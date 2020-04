Comisións exige a la conselleira de Educación más medios y diálogo y menos halagos

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia

Redacción / La Voz 08/04/2020 05:00 h

La Federación de Ensino de Comisións Obreiras ha respondido a la carta que la conselleira de Educación, Carmen Pomar, envió a todos los profesores agradeciéndoles su trabajo en esta cuarentena. Luz López Pérez, la secretaria xeral del sindicato, firma un texto en el que se reprocha a la conselleira que envíe una carta edulcorada pero no tome medidas eficaces ni escuche a los trabajadores del sector. Más que agradecimientos vacuos, «sería suficiente —dice López— con que prestase atención ás necesidades do ensino público e reflexionase sobre as súas carencias», además de ponerse «en contacto cos representantes dos traballadores do ensino [para] ter unha visión máis realista e menos idílica da situación de impotencia que nos invade».

Alude López a los problemas de muchas familias para pagar la comida de sus hijos ahora que no van al colegio o instituto, cuanto más para tener Internet o contar con ordenadores, un problema de una dimensión tal «que non se soluciona co reparto de tres ordenadores por instituto»; también hace mención a la falta de recursos, ya en el aula presencial, para atender a la diversidad, a la que también se refirió Pomar en su escrito.