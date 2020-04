Caen los servidores de Abalar y no se pueden consultar las notas de la segunda evaluación

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia S. C.

Redacción / La Voz 03/04/2020 16:30 h

Hoy tenían que conocerse todas las notas de la segunda evaluación en Galicia, pero por el momento no es posible. El Espazo Abalar, la aplicación que comparten familias y centros para, entre otras cosas, ver las notas de los alumnos, no funciona. Al parecer, los servidores se han caído, aunque todavía no hay información oficial sobre el problema.

Culmina así una segunda evaluación irrepetible, en la que se han ido acumulando los problemas. El más serio, lógicamente, el confinamiento de los estudiantes desde el pasado viernes día 13 de marzo, ya que el día anterior la Xunta había desaconsejado ir a clase ese día (el viernes) para prohibirlo a partir del lunes 16. En medio, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció el sábado el confinamiento de toda la población para reducir la propagación del coronavirus. Y los niños ya no volvieron al colegio.

Los profesores también pasaron por un momento complicado, ya que no tenían claro si tenían que ir o no a clase; finalmente, solo eran los directivos los que debían pasarse por los centros, primero tres horas fijas al día y finalmente el tiempo que considerasen necesario para atender a los padres y ver que todo estaba bien.

Muchos tenían la segunda evaluación prácticamente terminada y decidieron entregar las notas esos días, pero la mayoría la dejó en suspenso. Unas instrucciones, primero del ministerio y después de la Xunta, indicaban que había que cerrar la segunda evaluación, y que se iba a hacer solo con el material recogido en clase, nada de las pruebas enviadas a casa.

Las instrucciones de la Xunta daban de plazo para entregar los boletines de notas hoy viernes. Es posible que la avalancha de familias intentando comprobar las calificaciones de los niños haya causado la caída de Abalar. Además del contratiempo que supone, esto demuestra la capacidad técnica de las redes de Educación para una situación como esta, con el 100% de la comunidad educativa haciendo teleformación.