Las dos trincheras de los Martínez Arias

Cuentan quienes les conocieron que los hermanos Martínez Arias, como casi todos los hermanos, se quisieron mucho. De niños, porque los acontecimientos que les tocó vivir ya de adolescentes, les separaron para siempre. A Julio, el mayor, el alzamiento nacional le cogió con 26 años y unas firmes ideas progresistas. No tardó en incorporarse al ejército de la República y participó activamente en la contienda hasta que el desarrollo de la guerra le convenció de que las huestes de Franco iban a ganar. Entonces, consciente de la represión que se ejercería con los derrotados, viajó hasta Barcelona, desde donde consiguió cruzar a Francia. Era el año 1939.

Mientras, a Juan, diez años más joven, el estallido le cogió con 16 y toda esa energía que solo tienen los adolescentes. Convencido de que el alzamiento era el movimiento adecuado para salvar a España, se alistó en octubre de 1936 en lo que se dio en llamar Milicia de Caballeros de La Coruña, contraviniendo los deseos de su padre, Julio Martínez, pese a que Juan era el único de sus hijos que compartía sus ideas conservadoras. Pero era demasiado joven para vestir uniforme y arriesgar su vida.

Así que don Julio porfió hasta que consiguió que su hijo menor volviera a casa. El 29 de mayo de 1937, aún con 17 años, Juan Martínez Arias regresaba, probablemente enfurruñado por una licencia que él no había pedido. Todos esos datos están guardados en una caja que conserva Natividad Martínez, la hija de aquel impetuoso joven y que conserva la memoria de su padre y de su tío distribuidas en cartas, fotos, y otros documentos que dibujan el mapa vital de estos dos hermanos que defendieron con pasión ideas antagónicas.

Después de la Guerra

Cuando Franco autorizó aquel famoso parte que empezaba «Cautivo y desarmado el ejército rojo...» Julio y Juan estaban separados, pero sanos. Julio se preparaba para cruzar la frontera y Juan vivía en A Coruña con el resto de su familia, mientras asistía con interés a los acontecimientos que ya se precipitaban en Centroeuropa y que marcarían sus vidas trágicamente.

Poco se sabe de la peripecia de Julio. Sí que llegó a una población en el extrarradio de París llamada Rosny sous bois, donde se alojó en casa de un sacerdote francés que lo acogió. Sus ideas le llevaron a mostrarse activo frente a la amenaza nazi y entró en contacto con los grupos de resistencia en los que se alistó y donde llegó a recibir el grado de sargento. Su labor, de acuerdo con el testimonio de Charles Charretier, el hombre que lo acogió y que mantuvo correspondencia con su familia en A Coruña, fue el de instructor de los voluntarios que entraban a formar parte de la milicia.

No duró mucho. Julio fue detenido por el ejército alemán y confinado en un campo de prisioneros. Sin embargo, al no formar parte del ejército francés, perdió el estatus de soldado y fue trasladado a uno de los campos de exterminio, a Mauthausen. No hay más testimonios sobre los últimos días de su vida, aunque no es difícil de imaginar las penurias que el pobre Julio tuvo que sufrir en el tristemente célebre campo de concentración austríaco.

También hay documentos que atestiguan que fue posteriormente trasladado al castillo de Hartheim, una especie de sucursal de Mauthausen destinada directamente al exterminio de los presos. Y allí fue casi con total seguridad gaseado el 7 de septiembre de 1941. Precisamente el día que cumplía 31 años.

A la División Azul

La familia de Julio todavía tardaría bastantes años en conocer su muerte. Desde luego, Juan la ignoraba. Tanto que las noticias que llegaban de Europa no le mitigaron su ardor guerrero, seguramente todavía herido por no haber podido participar más directamente en la Guerra Civil. Así que en 1942, cuando Julio no era ya más que un dato en el registro de gaseados del ejército nazi, Juan se presentó voluntario a la División Azul, el remanente de tropas que el mermado ejército de Franco envió al frente ruso para complacer a Hitler.

Sin duda, Juan no vivió lo que esperaba. Del infierno por el que pasaron aquellos voluntarios en la gélida campaña rusa hay numerosos testimonios. Natividad, su hija, recuerda algunos que su padre contaba: «El estuvo en Leningrado y nos decía que hacía tanto frío que una vez a un compañero se le congelaron los pies y las manos. Y que lo tuvo que cargar a hombros hasta que pudieron meter las manos en las entrañas de un animal para recuperarlas». Historias de frío, de hambre y de muerte: «Otra vez me contó cómo encontró un cadáver sumergido al bañarse en un río. No dijo nada y al siguiente en bañarse le pasó lo mismo». También de humanidad: «Una vez tuvo que tratar a una niña rusa con unas medicinas que le dieron los alemanes, porque allí en Leningrado no había nada. Decía que si los alemanes se hubieran enterado, lo habrían castigado». No hizo falta que lo castigaran los alemanes, lo hicieron las inhumanas condiciones en las que vivía.

Tras varias hemorragias internas, fue licenciado y enviado a casa con un pulmón muy dañado, pero vivo, que es más de lo que pudieron contar los familiares de muchos otros voluntarios. El 9 de noviembre de 1943, Juan Gabriel, volvió a la ciudad en la que nació, con su ardor militar ya apagado y el corazón herido.

Pasado el tiempo entraría a formar parte de la Guardia Civil. Falleció víctima de un cáncer de pulmón. Los padres de Julio nunca llegaron a cobrar una pensión que reconociera su sacrificio. El Gobierno francés solo la concedió a soldados de su ejército y a Julio, igual que a otros voluntarios no franceses, lo consideraron como un aventurero y no como un verdadero militar.

LA CARTA DE LAS MALAS NOTICIAS

El esfuerzo de un cura para avisar a la familia

Julio Martínez hubiera podido tal vez sobrevivir a la invasión de los nazis, pero no quiso permanecer escondido en la casa del sacerdote francés que lo acogió y se mantuvo activo hasta que fue capturado y enviado a un campo de concentración. El cura Charles Charretier, una vez acabada la contienda, se esforzó por constatar el destino de aquel gallego al que alojó en su casa hasta que consiguió, no sin esfuerzo, documentar su asesinato en Hartheim. En 1951 se lo pudo comunicar a los padres de Julio en una larga y emotiva carta que Natividad aún conserva.