Varios países eliminan los peajes por la crisis sanitaria, mientras en España no se contempla

La Voz de Galicia carlos punzón

vigo / la voz 27/03/2020 05:00 h

Las autoridades chinas han decidido eliminar temporalmente los peajes en sus 168.100 kilómetros de autopistas tras haber superado lo peor de la crisis abierta en el país por la extensión del coronavirus. El Ministerio de Transportes ha dado la orden a todas las concesionarias, veinte de ellas cotizan en las bolsas de Hong Kong y Shanghái, para apoyar a las empresas chinas a que retomen el trabajo y la producción para dar estabilidad a su economía y sociedad. El levantamiento de las barreras de las autopistas se mantendrá hasta que finalice allí el control de epidemias.

Mientras China acelera la vuelta a la actividad, cada vez más países que aún encaran lo peor de la expansión del coronavirus han decidido también suspender los peajes para favorecer la movilidad de los transportes esenciales, emergencias o para propiciar que la gente se confine en sus lugares de residencia u origen. Así lo han pedido la práctica totalidad de las organizaciones del transporte en Galicia, a lo que se han sumado ayer las del País Vasco y ha sido secundado por la Confederación Española de Transporte de Mercancías para reclamarlo al Ministerio de Transportes. Aducen los profesionales de la carretera que -además de garantizar el abastecimiento básico-, debido al parón productivo del país les está resultando muy difícil retornar con carga a sus bases o enlazar portes, con lo que todos los costes de esos viajes en vacío se convierten en gastos imprevistos.

La propuesta planteada al Gobierno, de momento sin respuesta, sí acaba de ser adoptada en la India por un plazo de 21 días. La Autoridad Nacional de Carreteras de ese gigante asiático ha ordenado levantar las barreras de las 530 estaciones de peaje del país, en las que ya estaban exentos de pago el transporte de bienes esenciales, emergencias y cuerpos policiales. Eso sí, el Estado asume que tendrá que compensar a las concesionarias, como ha decidido en España el Gobierno para resarcirles de su bajada de ingresos por el confinamiento general.

La suspensión temporal de los peajes se ha generalizado sobre todo en América, pese a no ser el continente más azotado por la pandemia. Argentina ha cancelado desde la semana pasada y hasta el 31 de marzo dicho cobro en todo el país para contribuir a garantizar la salud de los trabajadores de las concesionarias. Ecuador ha tomado la misma medida en beneficio de los cobradores y la circulación del transporte de abastecimiento de productos básicos y de salud.

Colombia también optó por levantar las barreras de sus autopistas desde el día 24 al 13 de abril para garantizar el abastecimiento de sus mercados y de la manera más rápida posible.

En Perú, las rutas de Lima liberan ahora del pago de los peajes a los vehículos que presten servicios de salud y seguridad, abastecimiento de agua, recogida de basuras y el sistema de solidaridad metropolitano. En la República Dominicana las barreras se abren de las 19 a las 7 horas, aunque de 20 a 6 rige el toque de queda para evitar contagios.

El condado de Harris, en Texas, se verá liberado de peajes en sus carreteras por orden judicial. Una magistrada ha tomado dicha medida para ayudar a los que tengan que cruzar el condado durante el confinamiento del resto de la población para abastecer mercados y otros servicios básicos. El fallo judicial lo extiende hasta el 3 de abril.

En Puerto Rico han tenido en cuenta que muchos de los que se desplazan, pese al estado de emergencia declarado, no van a generar ingresos suficientes como para afrontar sus gastos, por lo que se ha cancelado también el cobro de tasas en autopistas.

Y la Autoridad de Peaje del Área de la Bahía de San Francisco ha suspendido temporalmente el cobro de tarifas por cruzar siete puentes de la región a solicitud del gobernador del Estado de California. En este caso, la suspensión del cobro no significa que pasen a ser gratuitos, sino que los coches que utilizan los carriles de pago en metálico no se detendrán en las cabinas para no poner en peligro a los cobradores y la factura les llegará a casa por correo. En el caso del Golden Gate, funciona desde el 2013 con peaje electrónico.