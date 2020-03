Isabel Celaá pide a los docentes sentido de la medida al encargar trabajos a los alumnos

0

La Voz de Galicia Sara Carreira

Redacción / La Voz 27/03/2020 10:42 h

España está aprendiendo a vivir, trabajar y hasta estudiar en régimen de confinamiento general. Y eso supone cierta tensión entre lo que se quiere y se puede hacer, de la que no escapan ni los profesores. Hoy la ministra de Educación, Isabel Celaá, ha repetido en una entrevista en Espejo público que los docentes tienen que ajustar sus exigencias para no sobrecargar a los alumnos. Algunos de estos, dijo esta profesora de Inglés e inspectora en excedencia, "empiezan a trabajar a las ocho y media de la mañana y continúan hasta la noche".

Celaá también habló del posible y esperado regreso "gradual" a las aulas, citando el ejemplo de China, donde el retorno al colegio se hace de forma escalonada. Y a preguntas de la periodista Susana Griso reconoció que es muy posible que haya fin del confinamiento sin regreso a las aulas presenciales, aunque no quiso especular con esto para no crear expectativas que no se pueden garantizar.

Material a través del móvil

En cuanto a la brecha digital entre alumnos con Internet y otros que no, y que el Ministerio de Educación cifra en un 10% de los estudiantes, Celaá insistió en que ningún alumno repetirá este año por no tener Internet o dispositivos electrónicos. Recordó que TVE emite programación educativa toda la mañana -en Clan TV para los pequeños y en La 2 para la secundaria- y confirmó que el Ministerio está preparando formación para que los jóvenes reciban su temario en el móvil, que es el sistema "más democrático" porque todos los adolescentes lo tienen.