«A maioría destas mulleres nin poden chamar nin as podemos chamar nós. Están sitiadas»

santiago 22/03/2020 05:00 h

Esta fin de semana a asociación de atención ás vítimas da violencia machista Si, hai saída, fixo seis anos de existencia. Marta Rodríguez, a súa responsable, fala dunha situación límite durante o estado de alarma.

—Cal é a situación?

—Estámolo vivindo máis que con preocupación, con medo. Vaia por diante que sei que non se pode blindar a todas as mulleres 24 horas, pero hai alguén que caia na conta de que ao verse pechadas con eles as 24 horas mesmo non van dispoñer de teléfono? A maioría destas mulleres, nin pode chamar, nin as podemos chamar nós. Están sitiadas, porque a agresividade estes días é unha bomba de reloxaría.

—Pódense buscar mecanismos para tentar facer o seguimento?

—É moi complicado, pero facémolo coas que podemos vía Messenger. Pero claro, son as que corren menos perigo. O único que puidemos facer foi pregarlles á policía que fixeran o seguimento posible das que están rexistradas como vítimas. É o único xeito, porque a situación é tráxica. Os teléfonos que facilita a Xunta non son unha mala medida, nin moito menos. Pero no momento no que hai unha alarma a reacción ten que ser rápida. Agora non nos podemos permitir o luxo de que as aconsellen. O primordial é salvar a vida. E pedimos por favor implicación da veciñanza, que é fundamental. O resumo de todo isto é que a realidade non se coñece. A violencia de xénero séguese xestionando dende os despachos. Que nos escoiten ás que traballamos todos os días coas vítimas.

—O sistema falla?

—Estrepitosamente. Agora si que hai máis mentalidade de que hai que denunciar, pero cando chegan á comisaría e se atopan coa crúa realidade. Para que se decidan precisan una protección axeitada e ademais hai unha revitimización constante.