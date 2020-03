Los partidos negocian cómo reactivar un Parlamento disuelto tras la cancelación electoral

Gobierno y oposición dan prioridad a la crisis sanitaria sin Parlamento y sin fecha electoral. ¿Cómo queda ahora la Xunta? ¿Qué puede hacer y qué no?

El coronavirus lo ha cambiado todo en la política gallega. Tanto, que el nuevo marco de juego está todavía por escribir. Ningún texto legal de ámbito electoral -ni autonómico ni estatal- recoge una situación inédita que se resolverá por la aparente buena disposición de los principales partidos políticos, convencidos de convertir en secundarios unos comicios que se van a desconvocar este 2020, sí, por consenso, pero cuya reactivación despierta más suspicacias.

¿La decisión de aplazar la campaña electoral ya es definitiva?

No, no lo es. Por cortesía, el presidente del Gobierno ha permitido a los presidentes de Galicia y del País Vasco deliberar junto a los partidos políticos sobre la suspensión, en busca del consenso. Pero en el fondo lo que les pide Pedro Sánchez es que sean las propias comunidades las que elaboren un decreto ajustado a sus necesidades que deberá ser refrendado por la junta electoral, que a su vez podría remitirse al mando único del Estado, esto es, el propio Sánchez. Un pequeño laberinto que ha quedado despejado por el estado de alarma decretado durante quince días, pese a que entre las potestades del presidente no se incluyan expresamente los aplazamientos electorales. Sin embargo, forzar el procedimiento en esta situación es mucho más sencillo.

