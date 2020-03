La Xunta avisa al Gobierno: «Preocupa a falta de material»

0

La Xunta comprende las «tensións» de la situación y mantiene con rotundidad su «lealdade» al Gobierno español, pero la falta de material para el trabajo de los sanitarios «preocupa» a Feijoo, que ha pedido una «resposta rápida» a una petición concreta de mascarillas, gafas, vestimentas y material para ventilación que todos los Ejecutivos deben de coordinar ahora con el Ministerio de Sanidad tras la declaración del estado de alarma. «Todos estamos en máxima tensión e actividade, e seguimos á orde do presidente e dos ministros», reiteró el jefe del Ejecutivo gallego, que también solicita al órgano de coordinación central un estudio que permita adelantarse a las previsiones de máxima incidencia, que distintos cálculos sitúan en las primeras semanas de abril.

La petición que el presidente de la Xunta transmitió a los medios en ya diaria comparecencia telemática con los medios se ha visto plasmada en una carta al presidente Sánchez en la que también le recomienda insistir en la realización de test a domicilio, una práctica que Galicia va a mantener en la medida en que tenga recursos humanos y materiales, que en estos momentos están garantizados. A juicio de Feijoo, esta práctica permita evitar muchos contagios, y la media de espera está situada entre los tres y los cuatro días, que puede ser mayor o menor según sea el perfil y los síntomas del que demande el servicio. Los mayores tienen prioridad sobre los jóvenes. Mientras, en las urgencias hospitalarias se seguirán haciendo pruebas a todos los que lleguen con síntomas evidentes ya conocidos.

Lo que todavía no se atreve el titular autonómico es a hacer una estimación de los parámetros que permitirán a la Xunta dar por superada la emergencia sanitaria. «Aínda non temos datos para facer a curva epidemiolóxica. Se tiveramos datos de outras comunidades autónomas ou unha previsión o poderiamos facer. Esperamos que antes do domingo teñamos a curva aproximada do pico de contaxiados en Galicia», valoró Feijoo, que aclaró que cualquier estimación sería provisional. Sobre la procedencia de los contagios, indicó que hasta hace unos días el porcentaje de importaciones -citó expresamente Madrid- era del 70 %, pero eludió dar una nueva cifra tras confirmar que los infectados en Galicia ya son 305.

Asimismo, el dirigente gallego apoyó la medida estatal de control de las fronteras e informó de la contratación de un centenar de personas para atender las líneas telefónicas de referencia para la crisis sanitaria.