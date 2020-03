Feijoo pactará con los partidos cuándo se retoman las elecciones

El presidente de la Xunta ha mantenido una videoconferencia con los candidatos del PSdeG-PSOE, Gonzalo Caballero; Galicia en Común, Antón Gómez-Reino; y BNG, Ana Pontón. Se han planteado el nuevo escenario electoral tras pedir todas las fuerzas un aplazamiento de los comicios autonómicos, que ya no se celebrarán el 5 de abril por la situación derivada del coronavirus y el estado de alarma

La Voz de Galicia Juan Capeáns

Santiago 17/03/2020 17:37 h

Un decreto «limpo» y sin excesivos condicionantes que puedan tumbar las dos ideas esenciales: el aplazamiento formal de las elecciones y su reactivación bajo la premisa de que estén levantados el estado de alerta a nivel estatal y la emergencia sanitaria en Galicia. Así ha sido el acuerdo que han consensuado los partidos políticos gallegos y Feijoo, que mantendrá la prerrogativa presidencial de la elección de la nueva fecha pero que, excepcionalmente, compartirá esta reflexión con los otros líderes para convocar «no prazo máis breve posible» una nueva cita. Lo hará siempre que se den las condiciones sanitarias y que no haya situaciones excepcionales, de forma que no se establecen ataduras temporales que se manejaron en el borrador inicial. La idea conjunta a la que han llegado es evitar un articulado complejo que pueda ser cuestionado por la junta electoral de Galicia y que pondría en peligro su puesta en práctica. El borrador inicial, que incluía incluso fechas y períodos de espera, se ha terminado modificando para evitar problemas legales.

El motivo para estas reservas es que han surgido dudas. ¿Qué pasa con el censo y los jóvenes que cumplan 18 años entre el 5 de abril y la nueva fecha electoral? ¿Qué ocurre si un partido quiere incorporar a sus listas a algunas de personas que en junio tendrían derecho a hacerlo al cumplir la mayoría de edad? Son algunas de las complejas cuestiones que aconsejaron un redacción prudente a expensas de lo que pueda valorar la junta electoral.

Según los estudios jurídicos de los gobiernos vasco y gallego, el estado de alarma es la base legal para suspender las elecciones por decisión de los presidentes autonómicos. «Si hay algún vicio seremos advertidos, pero parece evidente que el estado de alarma impide las elecciones porque la gente está confinada en sus casas. A ninguna persona que está confinada se le puede obligar a ir a las mesas. Por ello, el estado de alarma suspende de facto las elecciones y lo que hacemos los presidentes es proceder mediante decreto a la suspensión», explicó Feijoo, que volvió a hablar este martes por la mañana con el lendakari Urkullu y que descarta así que el presidente Sánchez tenga que intervenir finalmente en la decisión.

Con este decreto y sin establecer márgenes temporales más allá del respeto a las dos semanas de campaña, el escenario queda abierto todavía a una celebración que se inclinaría ya hacia la segunda mitad de la primavera o a principios del otoño. Aunque no haya quedado por escrito, los partidos expusieron sus reticencias a que la fecha electoral pueda encajarse en los meses vacaciones por excelencia (julio o agosto) o a comienzos de septiembre, coincidiendo con el inicio del curso escolar. Teniendo en cuenta la evolución epidemiológica prevista, en un escenario optimista junio podría ser el mes elegido. Si la situación de emergencia se alarga ya se saltaría a finales de septiembre.

Estos son los tres artículos del decreto:

"Artigo 1

Procédese a deixar sen efecto a celebración das eleccións ao Parlamento galego convocadas para o próximo 5 de abril de 2020 por Decreto 12/2020, do 10 de febreiro, de disolución do Parlamento de Galicia e de convocatoria de eleccións.

Artigo 2

A convocatoria de eleccións ao Parlamento galego activarase unha vez levantada a declaración do estado de alarma e a situación emerxencia sanitaria. Dita convocatoria realizarase no prazo máis breve posible, oídos os partidos políticos, e por Decreto do Presidente da Xunta.

Artigo 3

Darase traslado inmediato deste decreto á Deputación Permanente do Parlamento galego".