Las personas recuperadas pueden contagiar hasta 15 días después

Redacción 16/03/2020 19:29 h

Aquellas personas infectadas por el COVID-19 deberán prolongar su aislamiento, a pesar de haber superado el plazo de quince días y de haber dejado de mostrar síntomas de la enfermedad. Se trata de una decisión adoptada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y comunicada por su director general, Tedros Adhanom Ghebreyesus, quien alertó de que estos pacientes todavía pueden contagiar el coronavirus a otras personas aunque se hayan recuperado aparentemente.

El médico etíope dio a conocer esta directriz en una rueda de prensa celebrada en Ginebra, en la que sentenció: «Aún pueden contagiar a otros después de que dejen de sentirse mal, por lo que las medidas [de aislamiento] deben prolongarse al menos dos semanas después de que los síntomas desaparezcan». Adhanom también se refirió al perfil de las personas que deben estar al cargo de los infectados, «personas con buena salud y no pertenecientes a grupos de riesgo», que han de lavarse las manos tras entrar en contacto con el paciente y sin posibilidad de recibir visitas.

No es la única medida de prevención que el director general de la OMS recordó, precisando la importancia de que paciente y cuidador deben portar sendas mascarillas mientras se encuentren en la misma habitación. Además la persona infectada deberá dormir en un cuarto separado y utilizar un baño distinto: «Cuidar personas contagiadas en casa puede poner a personas de una misma familia en riesgo, así que es crítico que los cuidadores sigan las pautas de la OMS para brindar los cuidados más seguros posibles».

Espaldarazo al Gobierno de España

Tedros Adhanom admitió que algunos países ya han excedido su capacidad para atender a todos los positivos en coronavirus en sus centros sanitarios: «En esos casos se debe dar prioridad a los pacientes más ancianos o con problemas de salud previos». No obstante, también valoró de forma positiva el aumento de las medidas de distanciamiento social, como el cierre de centros educativos o la suspensión de pruebas deportivas y grandes eventos a escala internacional, pero alertó de la necesidad de progresar en la realización de los test del COVID-19, así como la identificación de contactos y su correspondiente aislamiento.

España ha tomado acciones muy valientes, he transmitido el presidente Pedro Sánchez que su compromiso es muy fuerte, pero para luchar este virus el compromiso político no es suficiente, debe haber cooperación ciudadana»

En este sentido, Adhanom agradeció las medidas adoptadas a nivel nacional por el Gobierno al indicar que: «España ha tomado acciones muy valientes, he transmitido el presidente Pedro Sánchez que su compromiso es muy fuerte, pero para luchar este virus el compromiso político no es suficiente, debe haber cooperación ciudadana». El máximo responsable de la OMS lanzó un llamamiento a todos los españoles para que «escuchen la recomendación de las autoridades nacionales, este virus no será detenido sin la cooperación de toda la sociedad».