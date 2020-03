El BNG pide aplazar las elecciones por entender que no se dan las garantías para celebrarlas

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia Domingos Sampedro

Santiago / La Voz 13/03/2020 13:11 h

La candidata del BNG a la presidencia de la Xunta, Ana Pontón, solicitó este viernes un aplazamiento de las elecciones autonómicas del 5 de abril por entender que «non se dan as condicións para poder desenvolver con normalidade» un proceso electoral. Así lo expresó la dirigente nacionalista tras presidir una reunión extraordinaria de la ejecutiva del Bloque, antes de avanzar que llevará esta propuesta a la reunión que el lunes mantendrá con el presidente Núñez Feijoo y el resto de los líderes de los principales partidos.

Pontón compareció de forma presencial y telemática al término de la ejecutiva para señalar que estamos asistiendo a una situación de «crise xeneralizada», que afecta en primer lugar a las personas infectadas por el coronavirus y sus familias, pero también al conjunto de la sociedad, a las relaciones laborales y a la calidad de los servicios públicos básicos, como la sanidad. Por ello, entiende la líder del BNG que «non é o momento de liortas políticas», sino de sumar esfuerzos y voluntades para sacar el país adelante.

También puso de relieve Ana Pontón que, en este contexto, la convocatoria electoral del 5 de abril «para para nós a un segundo plano», porque lo más importante es la vida y la salud de los gallegos. Así que entiende que no se dan las condiciones para poder desarrollar el proceso electoral con normalidad, ya que no se dan las garantías «nin por parte da campaña nin polo exercicio do dereito ao voto».

Ante ello, la candidata del Bloque acudirá el lunes a la reunión con Feijoo para trasladarle la alternativa que considera «máis prudente e sensata», que pasa, insistió, por decidir un aplazamiento de la cita con las urnas. «Este é un momento para a colaboración, non para a competición interna», subrayó Pontón, que dijo que también estará atenta a los que planteen el resto de las fuerzas políticas.

Finalmente, la líder del BNG expresó su especial apoyo y reconocimiento a los trabajadores de la sanidad pública de Galicia, «extraordinarios profesionais», dijo, que están combatiendo en estos difíciles momentos por defender la salud y la vida de las personas.