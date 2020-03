Hoy en La Voz: España se protege contra el coronavirus. Las restricciones en Galicia y todas las noticias de la amenaza sanitaria

0

España se protege de la amenaza sanitaria por el coronavirus y Galicia afronta ya el reto de la contención con las primeras restricciones para evitar contagios: están prohibidos los actos con más de mil personas, limitadas las visitas en hospitales y residencias, y Feijoo abrió ayer la puerta a pedir al Gobierno aplazar las elecciones si se complica la situación. Sanidade contactó con los diferentes partidos y, de momento, la oposición apela a la prudencia. Un comité de crisis, en coordinación con todas las consellerías, analizó ayer la situación. Según el último balance, la comunidad suma 27 casos, entre ellos una alumna de la escuela de idiomas de A Coruña y dos lucenses. «No quiero ni ver la tele. Estoy muy agobiado», reconoce un celador del hospital de Oza que se encuentra aislado por un positivo en la primera prueba. Puedes seguir aquí toda la actualidad en directo.

Las restricciones más fuertes siguen estando en Madrid, Vitoria y La Rioja, pero el Gobierno también tomó ayer medidas a nivel nacional: habrá ayudas para el turismo, para trabajadores con hijos y para pymes; se aplazaron los viajes del Imserso, y se prohíben los vuelos desde Italia. Esta última medida afecta muchos emigrantes, como estos dos erasmus de Moeche y Carballo que se encuentran en Italia. También muchos estudiantes gallegos que viven en Madrid han decidido hacer las maletas tras el cierre de las aulas: «Nos vamos por miedo a la cuarentena».

En los primeros días de la última crisis del ébola en África, un grupo de investigadores gallegos lograron predecir cuándo acabaría la epidemia y cuántos infectados y víctimas habría. Lo mismo hicieron durante el auge del coronavirus en China, y clavaron la evolución diaria de contagios. Ahora, sitúan el pico de contagios en abril. Xurxo Hervada, subdirector xeral de Epidemioloxía do Sergas, reconoce en esta entrevista que «Na historia da medicina moderna non houbo unha situación igual».

Desde el punto de vista económico, e Ibex fracasó en su intento de recuperar terreno y ayer perdía otro 3 % tras el lunes negro. El temor al virus ha vencido a la resistencia de las empresas españolas al teletrabajo, aunque los expertos coinciden en que improvisar en medio de la crisis puede no resultar efectivo. Los autónomos afectados piden una cuota bonificada, y otro sector que ayer se vio desbordado fue el de la distribución. Las imágenes de carros abarrotados y estanterías vacías se dispararon por toda España (álbum) pese a la llamada a la calma de las autoridades, y la gran distribución gallega se refuerza ante la avalancha de pedidos por Internet.

El deporte es el otro gran damnificado de esta gran crisis sanitaria mundial, una situación que no se vivía desde las grandes guerras. España cierra todo el deporte al público. «Las grandes aglomeraciones deportivas, como un estadio de hasta 60.000 personas, son una bomba de relojería», explica un médico de familia.

Hoy es 11 de marzo y uno de los actos que se va a ver afectado por la amenaza del coronavirus es el de recuerdo a las víctimas del peor atentado terrorista de la historia de España. ocurrido hoy hace 14 años en cuatro trenes de cercanías de Madrid.



Otro accidente ferroviario que ha marcado la historia de Santiago, el de Angrois, ocurrido en julio del 2013, va a ser revisado parcialmente por la Comisión de Investigación de Accidente Ferroviarios, tras las críticas a su informe inicial.

El accidente de tráfico ocurrido el pasado fin de semana en Cangas, en el que murieron dos hermanos, deja a la vista un perfil de víctima muy vulnerable: hombre de mediana edad que conduce una moto potente. 137 motoristas han muerto en los últimos diez años en las carreteras gallegas.



Educación ultima la orden para poder iniciar la inscripción para sus oposiciones. La OPE de este año suma 3.654 plazas, aunque las 1.300 para catedráticos se convocarán próximamente.



Endesa ha fijado el fin de la central térmica de As Pontes para la segunda mitad del 2021. La decepción por la falta de avances fue la tónica general de los asistentes ayer en Madrid a la reunión de la mesa de transición. En el plano energético, destacamos también que Galicia se ha estrenado en la generación eléctrica con restos forestales.



Otra noticia económica del día afecta a las familias vulnerables en riesgo de desahucio, que podrán pedir una moratoria de cuatro años; una medida que paraliza la expulsión inminente de 29.000 familias de sus hogares.



Terminamos con el proyecto de un grupo de alumnos de Santiago: piden apoyo ciudadano para lanzar un globo que mida los rayos cósmicos.

Alerta roja en el río Grande, líder en piscifactorías. La planta activa de O Foxo también está en venta por jubilación de su propietario.

Las iglesias de Barbanza se blindan contra los robos». Cansados de que los ladrones entren en los templos y causen numerosos destrozos, los sacerdotes han optado por contratar alarmas y colocar cámaras de vigilancia.

El secreto de Frinorsa: el servicio técnico gallego que reconocen en Alemania. Dedicada a sistemas de climatización y frío, la empresa se nutre de los alumnos formados en el ciclo del CIFP Coroso.

O Son do Camiño vende todos sus abonos normales en una hora. Por tercer año consecutivo el festival de Santiago agota el mismo día que salen a la venta. Solo queda la modalidad VIP de 199 euros.



Desvalijan el albergue del club Ancares de Cervantes y dañan el urogallo que cazó Manuel Fraga. Entre el material robado se encuentra un urogallo femia y una escopeta de cañones recortados del primer guardia montés.



Un mago con el privilegio de haberse muerto en Pontevedra. Pedro Volta sobrevivió a una parada cardiorespiratoria cuando hacía un truco. Lo mejor vino después.

Joe Biden ya se ve como candidato demócrata a la Casa Blanca. Las opciones de Bernie Sanders se reducen tras su derrota en el estado clave de Michigan.

Como sobrevivir á histeria do virus. La psicóloga Isabel Cabado habla de la sensación de miedo y preocupación de las personas ante la amenaza del coronavirus, «O medo é unha resposta adaptativa en calquera proceso deste tipo», y hablar de ello: «Emocionalmente é fundamental que, de sentirmos medo, non o ocultemos nin o rexeitemos. Isto é aplicable a calquera emoción que xurda ante a ameaza do coronavirus, como confusión, tristeza ou angustia. É recomendable aceptar os nosos sentimentos e falalo con amigos ou familiares, e, de persistir, acudir a profesionais».

Abdoulaye Ba está a punto de recalar en A Coruña y hablamos de él con Roberto Trashorras, con el que jugó en el Rayo temporada y media: «Tiene unas condiciones espectaculares». El Deportivo recibe este fin de semana al Sporting de Gijón que entrena Miroslav Djukic. Vuelve el antihéroe al que el Dépor no sabe ganar.



El Celta recibe este sábado al Villarreal en Balaídos, aunque el club ha pedido a LaLiga el aplazamiento de los partidos: «el fútbol sin aficionados no tiene sentido». Por otra parte, el estadio vigués no dispondrá de la grada de Marcador durante dos temporadas.



El futbolista gallego Nacho Novo protagonizó una escena tensa y bochornosa en las calles de Escocia. El futbolista ferrolano se lio a puñetazos con otro hombre, mientras los que estaban a su alrededor trataban de contener la situación.

El juez del caso Harvey Weinstein dictamina la magnitud de la condena del productor de cine, que puede ser de 5 a 29 años tras haber sido hallado culpable de violación en tercer grado y agresión sexual, en un juicio que fue considerado una victoria para el movimiento feminista del #MeToo.