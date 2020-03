Martiño Noriega cree que si se aplazan las elecciones en Galicia debe ser por razones sanitarias, «non por oportunidade política»

0

La Voz de Galicia Susana Luaña

Santiago / La Voz 11/03/2020 12:25 h

Antón Gómez-Reino, Eva Solla y Martiño Noriega, como representantes de los cinco partidos que forman la coalición Galicia en Común-Anova Mareas, dieron a conocer los objetivos del acuerdo al que llegaron para concurrir juntos a las elecciones autonómicas con la suma de Podemos, EU, Anova, Marea Atlántica y Compostela Aberta. Cinco partidos. Según Gómez-Reino, candidato a la Xunta, que se presente la coalición es «unha mala noticia para Feijoo» al que, a su entender, «non lle dan as contas», porque en Galicia hay una mayoría de izquierdas: «Representamos unha parte importante deste país que pide un cambio político». A su entender, el tiempo del PP en la Xunta «rematou», como se pudo ver en las manifestaciones celebradas a raíz de la intención de la Xunta de cerrar el paritorio de Verín y como se verá con el impulso de las acciones del Gobierno central, como las desarrolladas por Yolanda Díaz con la subida del salario mínimo, un «logro» que sacó a relucir el diputado de Galicia en Común para resaltar el trabajo de una ministra gallega.

Galicia en Común seguirá desarrollando su campaña mientras no se ordene lo contrario, si bien son conscientes que ahora mismo hay una cuestión más importante que son las medidas que se deben tomar por el coronavirus. «A preocupación é máxima e estamos en contacto permanente coas autoridades sanitarias e co Goberno do Estado e co vicepresidente», subrayó Gómez-Reino. «Temos claro que o fundamental é garantir a saúde pública do conxunto da cidadanía galega e que o proceso electoral ten que celebrarse con todas as garantías para a participación normal da cidadanía».

Con todo, Martiño Noriega (de Anova y Compostela Aberta) advirtió de que, en caso de aplazarse las elecciones, «que ten que arbitrar aí son as autoridades sanitarias, non pode ser unha cuestión de oportunidade política»; es decir, que los responsables de tomar la decisión son «os encargados da saúde pública, non o presidente Feijoo».

Eva Solla, por su parte, puso en valor el trabajo hecho en el Parlamento de Galicia desde los tiempos de AGE, un recorrido en el que la diputada de EU estuvo presente y del que destacó acciones en el campo de la igualdad y de la sanidad. Solla indicó que el programa que presentará Galicia en Común para las autonómicas «bebe de todos eses traballos».

Noriega, número 3 por A Coruña, negó que cada uno de los partidos esté haciendo la campaña por su cuenta, en relación a la ausencia de dirigentes de su formación en el mitin de Pablo Iglesias y a la organización de un acto de las mareas sin miembros destacados de Podemos o EU. Subrayó que «a diversidade para nós é un potencial, non é un problema», y aseguró que se está actuando de forma coordinada con una dirección de campaña única y que ninguno de los actos «foron feitos de parte». El líder de Compostela Aberta dijo que no se les puede pedir que renuncien a poner en valor «un dos potenciais que temos, que é a diversidade no espazo municipal, o discurso alternativo no soberanismo e a esquerda federal». Noriega cree que hay en Galicia una «mobilización do voto da esquerda» que, a su entender, «sempre vai ser un voto útil, algo que non acontece na dereita», ya que cree que al PP se le escapan los votos hacia otras formaciones como Vox o Ciudadanos. «Hai confianza nun goberno a tres», dijo en relación al PSdeG, el BNG y Galicia en Común, lo que no significa «nostalxia do bipartito».