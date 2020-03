Pontón pide a Feijoo que reúna a los líderes políticos por las medidas para enfrentar el Covid19

0

La Voz de Galicia Domingos Sampedro

Santiago / La Voz 10/03/2020 20:06 h

«É o momento de unir vontades e de poñernos a disposición do Goberno galego para colaborar en todo o necesario». Con estas palabras inició la candidata del BNG a la presidencia de la Xunta, Ana Pontón, una comparecencia este martes dirigida a enviar un mensaje de «unidade» con la Xunta para combatir la amenaza del coronavirus y pedirle al presidente autonómico, Alberto Núñez Feijoo, que convoque «de máxima urxencia» a los líderes políticos con el fin de abordar las medidas y líneas de actuación previstas para el nuevo escenario.

La dirigente nacionalista puso por delante que su ánimo no consiste en generar «ningún tipo de alarma pública», sino que es el momento de «unir vontades» y de trabajar «cóbado con cóbado» entre todas as fuerzas e instituciones para evitar que la extensión del coronavirus tenga un impacto grande en la sociedad. «Neste momento é importante que haxa información e criterios claros e precisos sobres as pautas de actuación», señaló Ana Pontón, motivo por el cual su formación demandó ya que el Gobierno compareciera en el Parlamento.

Ahora bien, Pontón considera que hay que dar un paso más, así que emplazó al presidente de la Xunta a que, ante una situación tan excepcional, convoque de urgencia a los líderes políticos para informar de las líneas de actuación que se están implementando desde la Xunta. «Canto antes nos convoque, moito mellor, o teléfono do BNG está aberto as 24 horas e se pode ser hoxe esa xuntanza sería mellor que mañá», esgrimió la candidata nacionalista.

La líder del Bloque dejó bien claro en su comparecencia ante los medios que no están reclamando responsabilidades políticas a la Xunta, sino «responsabilidade coa sociedade á que nos debemos», pues insistió en que hay inquietud en amplios sectores con lo que está ocurriendo. El BNG expresó su preocupación con cómo se está actuando para prevenir la salud de los trabajadores y de los estudiantes, pero también de todos los gallegos desplazados o residentes en el extranjero por motivos laborales o de estudios. «Tamén nos preocupa o impacto desta crise sobre a economía e o emprego», añadió Pontón, que dijo estar al tanto de las restricciones que empiezan a tener las empresas para proveerse de bienes o para desarrollar su actividad con normalidad.

La candidata nacionalista también dejó el aire la posibilidad de alterar o suspender los actos de la campaña electoral, si se decide de forma coordinada. «Temos axenda», remarcó, pero en función de las medidas que se propongan «irémonos adaptando, pero non temos a capacidade de prever» lo que puede ocurrir.