Hoy en La Voz: Sin clases en Madrid, Vitoria y norte de Portugal por el coronavirus mientras Italia se convierte en un país bloqueado

Sin clases en Madrid y Vitoria para intentar frenar la expansión del coronavirus. Unas medidas extremas que se han tomado en estas dos zonas de España después de que se haya doblado el número de casos. Todos los centros educativos sin excepción -guarderías, colegios, institutos y universidades- de la Comunidad de Madrid estarán cerrados a partir de mañana. Desde hoy en Vitoria y Labastida, en Álava. España suma ya más de 1.200 contagios, de los que nueve están graves. Y ya hay 28 fallecidos por el coronavirus. Sanidad recomienda recurrir al teletrabajo en las zonas de mayor riesgo y las empresas toman ya medidas para impedir contagios. Aquí puedes consultar el mapa del alcance de la enfermedad en nuestro país y en también el mapa de las medidas en todo el mundo contra el coronavirus: ¿en qué países hay restricciones?.

Galicia suma 18 casos de los 1.200 de España. En la comunidad, la mayoría son leves. También hay entre 10 y 12 pacientes pendientes de la segunda prueba. Se investiga especialmente el origen del foco en el centro cívico de Feáns, en A Coruña, que ha sido cerrado. Sanidade ya ha puesto en marcha un dispositivo para controlarlo manteniendo bajo vigilancia a 250 personas que han podido estar expuestas durante los últimos días. Se les ha pedido que eviten salir de casa: «Nos están controlando bien, no hay por qué alarmarse». Un coruñés aislado por el coronavirus lanza este mensaje desde el hospital: «Estoy bien, me encuentro fuerte y muy bien cuidado». En Ourense ayer se confirmaba el caso positivo de una docente de un centro escolar de la ciudad que había viajado a Venecia. El contagio no se produjo, por lo tanto, en el colegio. «Se nos indicó que tenemos que estar tranquilos y no alarmarnos. Y que no hay motivo para que los niños falten a clase por miedo al contagio», cuentan los padres.

Italia se ha convertido en un país bloqueado por el coronavirus: «No hay más tiempo. Todo el país debe quedarse en casa». El Ejecutivo italiano ha aprobado un decreto con medidas más duras que restringe los movimientos de personas entre ayuntamientos de todo el país y veta las celebraciones de bodas y funerales. «Estamos al límite y los casos siguen aumentando», cuenta un médico que trabaja en un hospital de Véneto. Más cerca, en el norte de Portugal, se extreman las medidas: cierran campus, se vetan las visitas a hospitales y se llama a médicos jubilados para intentar controlar el brote.

Ante esta situación analizamos con expertos varios asuntos. ¿Qué hacemos con los niños si no pueden ir al cole por el coronavirus?. Los abuelos no son una opción porque son los más vulnerables ante esta amenaza sanitaria. Nos preguntamos también sobre la evolución del patógeno con el buen tiempo: ¿Desaparecerá el coronavirus con el calor?. La ciencia aún no tiene una respuesta, pero Badiola cree que en España remitirán los casos a partir de Semana Santa.

En el plano económico te contamos que Italia pone en jaque al textil gallego y China desabastece al pequeño comercio mientras la moda gallega teme por miles de zapatos lusos en cuarentena. En Inditex se trabaja con normalidad pero se han adoptado medidas adicionales frente al coronavirus. Ayer las bolsas se derrumbaron, presas del pánico. Así se extiende el virus por el torrente económico. En clave de opinión analizan este aspecto Fernando Ónega en «Ahora, la histeria económica» y David Carro en «El día después del coronavirus».

Te recordamos que aquí puedes consultar las respuestas de un experto a las principales dudas de los lectores sobre el coronavirus.

Además puedes seguir en esta retransmisión, minuto a minuto, las noticias sobre esta amenaza sanitaria.

Hoy en La Voz

Las denuncias por okupación de hogares se multiplican por cuatro en Galicia. Y es que los juzgados reciben una cada tres días, y es la segunda comunidad donde más crecen.

El alijo del narcosubmarino iba a ser escondido en la casa de Cangas en la que el piloto se ocultó. Le dijo a otro investigado que la vivienda era de un familiar. En esta imagen puedes ver el lugar donde pasó cinco días sin comer ni beber.

Tragedia ayer en las carreteras gallegas con la muerte de dos hermanos de 20 y 27 años al chocar la moto en la que iban contra un coche en Cangas. Venían de hacer motocross y colisionaron, en una curva con cambio de rasante, con un turismo. El accidente ocurrió poco antes de las tres de la tarde.

En el ámbito económico es noticia que el Gobierno quiere prohibir los desahucios por impago de alquiler. Las inmobiliarias ponen el grito en el cielo y ya reclaman ayudas.

«Nuestra aspiración es que ningún trabajador cobre el salario mínimo», dice hoy Unai Sordo, secretario general de Comisiones Obreras, en una entrevista en La Voz. Ve deseable un acuerdo para corregir la reforma laboral, pero lanza un mensaje a la CEOE: «No vamos a admitir vetos».

El semen de toro gallego conquista el mundo. Galicia exporta anualmente cerca de 300.000 dosis a países como Turquía, Polonia, Indonesia y Brasil.

La armadora Havila se persona como acreedora de Barreras aduciendo 38 millones de deuda. La compañía noruega reclama la devolución de los anticipos depositados para construir dos cruceros, que ha desviado ya a Turquía.

Olegario Vázquez Raña: «Me arrepiento de no haberme dedicado más tiempo a mí mismo y a mi familia». El empresario de origen gallego, uno de los hombres más ricos de México, recuerda cómo fueron los inicios de sus padres que emigraron desde Ourense.

20 motivos aceptados para no tener que sentarse en una mesa electoral. Tener una boda, estar de baja, en período de lactancia, o no tener con quién dejar a un menor sirven como excusas. Pero hay más.

Galicia en 313 concellos

Desde Pontevedra nos llega la historia del vendedor de las 26 viviendas en año y medio que piensa en las necesidades de los «millennials».

En A Coruña la ampliación de A Pasaxe prevé un cuarto piso en la rotonda de Lavedra. La obra está pendiente desde el 2015 y su coste se calculó en más de 24,5 millones.

Desde las ciudad herculina también te contamos que una marca de juegos didácticos está revolucionando la didáctica de estas ciencias exactas. «Con mis juegos, muchos pasan de suspender a sacar sobresalientes en matemáticas», dice cu creadora.

En Vigo es noticia que la Porta do Sol dice adiós al tráfico. El túnel subterráneo saldrá a la calle Torrecedeira. Este subterráneo recuerda además que una vez hubo tranvías en la ciudad.

Mientras dormías

Una empresaria paraguaya, vinculada al pasaporte que encarceló a Ronaldinho. La Fiscalía ha solicitado la declaración de rebeldía para la empresaria paraguaya que estuvo detrás de la llegada a Paraguay del exinternacional brasileño Ronaldinho y su hermano, encarcelados desde el viernes por ingresar con pasaportes falsificados en el aeropuerto internacional de Asunción.

Opinión

«Dora, la nueva estrella de los Bosé». El artículo de opinión de Susana Acosta hablando de la última de una histórica saga artística: «La actuación de Dora —hija de Bimba Bosé y de Diego Postigo— del domingo en OT me ha dejado con la boca abierta. Mientras los concursantes de este talent show tratan de defender sus actuaciones, llega ella, con solo su nombre y sin apellidos, al escenario y deja al público callado. Hay silencios que hablan y este grita a los cuatro vientos que ha nacido una estrella».

Lo más destacado de los deportes

El Deportivo, a punto de reforzar su defensa con Abdoulaye Ba. El central senegalés se incorporará en préstamo hasta junio tras no disfrutar de minutos esta temporada en el Rayo Vallecano.

Rubén, portero completo y para rato. Los técnicos que guiaron su formación en el Celta achacan su gran momento a la madurez adquirida por su continuidad, elogian su tranquilidad, su toma de decisiones, sus blocajes y la mejora en las salidas.

Hoy será noticia

Los 23 acusados en la pieza de Gürtel que recoge las presuntas contrataciones irregulares con motivo de la visita del papa Benedicto XVI a Valencia en 2006 comienzan a declarar este martes en la Audiencia Nacional.