Feijoo admite que el coronavirus podría afectar a la campaña electoral gallega

10/03/2020 12:40 h

La expansión del coronavirus podría obligar a modificar la campaña electoral gallega. Así lo ha reconocido hoy el presidente de la Xunta y candidato del PPdeG, Alberto Núñez Feijoo, que ha indicado que podrían llegar a suspenderse algunos actos. «Es evidente que está afectando a la campaña electoral. El comité de campaña valorará qué actos no tienen problema y podemos seguir manteniendo, y qué actos podemos valorar si continúan o no continúan», ha señalado.

El mandatario gallego ha apuntado que se está muy pendiente de lo que sucede en la otra comunidad autónoma con elecciones convocadas para el 5 de abril, el País Vasco, donde la incidencia del coronavirus es mayor que en Galicia, con 197 casos confirmados y seis fallecidos. «En los próximos días veremos cuál es la evolución del País Vasco y cómo puede influirnos aquí», ha dicho. En las decisiones sobre la campaña también influirán las medidas que pueda tomar el Consejo de Ministros para evitar la expansión del virus.

Durante un acto de precamapaña en Lugo, el presidente de la Xunta ha reconocido que el Gobierno gallego está «preocupado» por el «impacto potente» que el COVID-19 está teniendo en el conjunto del país. Y aunque ha apuntado que Galicia «está en una situación más benigna que el resto de España», ha admitido la comunidad afronta un problema de salud pública que «no es alarmante, pero es un problema». En este sentido, ha recordado que Galicia es uno de los lugares con menor afectación del virus, pero que eso no significa que en las próximas semanas no pueda haber «repuntes» como los que se han dado en otros territorios «que hace una semana no tenían mayor preocupación y hoy sí están preocupados». Y ha apuntado que habrá una reunión interdepartamental de todas las consellerías para analizar la situación y que la coordinación con el Ministerio de Sanidad es «intensa».

Esta tarde he hablado con el presidente Sánchez. La @Xunta está en permanente coordinación y contacto con el Gobierno y en disposición de adoptar todas las medidas que se nos indiquen en función de la evolución — Alberto Núñez Feijóo (@FeijooGalicia) March 9, 2020

Feijoo ha recordado que ante cualquier sospecha de contagio la recomendación a los ciudadanos es que permanezcan en sus domicilios y se comuniquen con el 061 o el teléfono gratuito 900 400 116. Ha asegurado que se seguirá informando a la población «en tiempo real» y también «incrementando y reforzando las plantillas». «Estamos activados, no estamos alarmados pero sí estamos alertados», ha resumido.