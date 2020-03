Educación convocará mañana en el DOG sus oposiciones

0

10/03/2020 13:08 h

Los aspirantes a maestros o profesores de secundaria en Galicia conocerán mañana la fecha para los exámenes correspondientes a la última oferta de empleo público de la Consellería de Educación, que suma 2.354 plazas, además de otras 1.300 para catedráticos. Esos puestos para catedráticos, que serán convocados en las próximas semanas, se repartirán 1.232 en secundaria, 50 en escuelas oficiales de idiomas y 18 en artes plásticas, según se ha presentado esta mañana en la mesa sectorial. Es la cifra de puestos ofertados más alta de la historia de la comunidad. Infantil y Pedagogía Terapéutica son las especialidades con más plazas en la oposición de educación, con 150 puestos cada una.

(En este buscador puedes consultar el número de plazas que se oferta en cada una de las especialidades)

El proceso selectivo quedará convocado mañana miércoles, cuando se publicará la convocatoria en el Diario Oficial de Galicia. Siendo así, el plazo de inscripción irá, previsiblemente, del 12 de marzo al 2 de abril, extremo que quedará confirmado en la convocatoria oficial. Así las cosas, la convocatoria de este año podría seguir fechas muy similares a la del año pasado, cuando la convocatoria se publicó el 8 de marzo y los exámenes se celebraron el 22 de junio.

El procedimiento de inscripción, la exención de la prueba de gallego y cuestiones relacionadas con las listas de interinos son algunas de las preguntas frecuentes resueltas en el portal de la Consellería de Educación.

INSCRIPCIÓN EN LÍNEA

En cada convocatoria. Los solicitantes tendrán que anotarse en el proceso de manera telemática. Para realizar la inscripción en línea es imprescindible registrarse antes en la aplicación Oposicións de la consellería. Y hay que hacerlo en cada convocatoria porque las cuentas se eliminan al final de cada una, por lo que no pueden reutilizarse al año siguiente.

prueba de lengua gallega

Exenciones. Se estará exento si se acredita el conocimiento de la lengua gallega. Hay varias vías: con el Celga IV, el curso de perfeccionamento de la lengua gallega, el título de licenciatura en filología galego-portuguesa, el certificado de aptitud o nivel avanzado de la escuela oficial de idiomas o el certificado de tener el curso de especialización en lengua gallega. Pero no será preciso volver a entregar los documentos justificativos si el aspirante ya lo hizo en alguna convocatoria posterior a marzo del 2014. Quienes no puedan acreditar su dominio del idioma deberán hacer una prueba escrita de carácter eliminatorio.

tasas

Pagadas en el plazo de inscripción. Con el final del plazo de presentación de solicitudes terminará también el plazo para el pago de tasas. No se aceptará el abono después. El pago se hará de manera electrónica, vinculado a la presentación de la instancia. ­­­La consellería verificará el pago de manera automática, por lo que no habrá que entregar justificante de pago.

interinajes

Hay que asistir al acto de lectura. Para ser incluido en las listas de interinidad y sustituciones hay que participar en el proceso selectivo por la especialidad en cuya lista se quiere entrar, e indicar específicamente que se quiere ser incluido. Quienes ya prestan servicios de este tipo estarán obligados a participar en el proceso selectivo si se han convocado plazas de la especialidad en la que está trabajando. Podrán, eso sí, elegir otra especialidad distinta u otro cuerpo docente para opositar, y será válido incluso que estén participando en procesos de otras comunidades autónomas. Perderán sus derechos en las listas si no se presentan a ningún proceso selectivo o si no acuden a alguna de las pruebas de la oposición, incluido el acto de lectura de las mismas. Si no acude a la lectura, se entenderá que se ha retirado y decaerá en las listas.