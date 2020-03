Pontón promete una ley de apoyo a las familias monoparentales y acabar con los conciertos a colegios que segregan por sexo

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia E. Álvarez

08/03/2020 12:17 h

Rodeada de mujeres de distintas edades y profesiones, y en una escenografía de paraguas y camisetas moradas, la candidata del BNG a la presidencia de la Xunta, Ana Pontón, participó en un encuentro con motivo de la celebración del 8 de marzo, en el que explicó las propuestas de los nacionalistas en materia de igualdad.

En caso de conseguir el gobierno de la Xunta el 5 de abril, el Bloque impulsará una nueva ley de igualdad adaptada al siglo XXI y la creación de un valedor de igualdad, con capacidad para sancionar a las empresas que incurran en discriminación hacia las mujeres. Además, Pontón prometió una ley de apoyo y reconocimiento a las familias monoparentales, un plan de dignificación y visibilización de los cuidados y eliminar los conciertos a los colegios que segregan por sexo en Galicia.

Una ley gallega de identidad de género, despatologizando a las personas trans, o más financiación a los centros de información a la mujer son otros de los compromisos asumidos por la nacionalista de cara al 5A.

En un día como el 8M, Ana Pontón recordó no solo la figura de Rosalía de Castro sino la de tantas rosalías «que se plantan para denunciar casos de acoso e agresión». La fecha elegida para los comicios, el 5 de abril, coincide además con el manifiesto de Simone de Beauvoir, que en 1971 firmaron 343 mujeres autoinculpándose por abortar y abriendo así el camino a su despenalización. «E aquí foi o BNG pioneiro nesta loita, fai xustamente agora 30 anos Pilar García Negro defendía na Cámara galega modificar a lei do aborto de 1985».

En el día que reivindica la igualdad para todas las mujeres, la candidata del BNG afirmó que «a unica opción para que os dereitos das mulleres sexan unha prioridade nese país é situar unha muller nacionalista na presidencia da Xunta».

«Se Feijoo necesitara do voto da extrema dereita, utilizaríao»

Para Ana Pontón no hay ninguna duda de que si VOX llegase a tener representación en las próximas autonómicas el Partido Popular pactaría con el partido de extrema derecha para formar un gobierno, «se Feijoo necesitara dese voto, utilizaríao, de feito as primeiras medidas que tomou hai once anos son moi similares ás que está tomando en Andalucía ese goberno carvernícola da dereita».