Caballero promete la gratuidad de la matrícula del primer año en las universidades públicas

La Voz de Galicia marcos gago

pontevedra / la voz 07/03/2020 20:24 h

El candidato socialista a la Xunta, Gonzalo Caballero, desgranó ayer en Pontevedra los puntos principales del programa electoral del PSOE, aprovechando su presencia en la ciudad para presentar la candidatura con la que el partido del puño y la rosa concurrirá a las elecciones autonómicas en abril. Uno de los puntos estrella que destacó Caballero es su apuesta «pola primeira matrícula gratuíta nos grados do sistema universitario galego, cun sistema tamén de fondos propios, de bolsas, para os mestrados». En el programa educativo del PSOE también se incluirá el desarrollo de la Formación Profesional Dual, que «permita que a FP se complemente co exercicio práctico dos coñecementos en empresas».

Asimismo, Caballero se comprometió a que si los socialistas acceden al Gobierno de la Xunta, su Ejecutivo se ocupará «da potenciación da rede de escolas infantís para garantir que os nenos de cero a tres anos poidan ter acceso a unha escola infantil no conxunto do territorio e de forma gratuíta». Otra propuesta pasa por la gratuidad de los libros de texto, «un avance que foi levado a cabo polo Goberno presidido por Emilio Pérez Touriño e que pasou por un retroceso co Goberno de Núñez Feijoo».

Por último, abogó por «unha nova política para impulsar as prazas de comedor no conxunto dos centros escolares para que os estudantes que están nas escolas poidan comer no centro e isto facilite a conciliación».

El candidato socialista enfatizó que las medidas propuestas por el PSOE gallego son «factibles» y «teñen viabilidade económica» y un «encarrilamento nuns orzamentos da Xunta que cada ano son de más de 10.000 millóns de euros».

Pero ayer Caballero no solo estuvo en Pontevedra. Después pasó por Vigo, donde acusó a Feijoo de quitarse la máscara, como informa Europa Press, porque «necesita y quiere a la ultraderecha para gobernar». El candidato de los socialistas gallegos viajó luego al norte. Primero hizo una parada en Ferrol, donde presentó su candidatura, para rematar la jornada en A Coruña. Tras dar a conocer a los miembros de su lista en la Domus, acudió a la gala de los Mestre Mateo.