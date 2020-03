Renfe, abocada a más anulaciones de trenes al negarse los maquinistas a cubrir ausencias de personal

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia pablo gonzález

redacción / la voz 06/03/2020 05:00 h

La escasez de maquinistas en Renfe, que hunde sus raíces en la crisis y las limitaciones de contratación de personal, así como en el envejecimiento de la plantilla, se agravará previsiblemente en los próximos días. El sindicato de maquinistas Semaf ha distribuido entre todos sus afiliados una circular en la que instan al personal de conducción a no colaborar con la empresa para cubrir faltas puntuales de personal que obligarían a cancelar el servicio, «limitándonos a cumplir escrupulosamente con las tareas asignadas en vuestros cuadros de servicio, aplicando la normativa laboral vigente». Es decir, los maquinistas se limitarán a cumplir sus servicios y no atenderán llamadas de la empresa para conducir trenes que por distintas razones no tengan asignado personal de conducción.

Toman esta decisión -que no supone una huelga- «ante la imposibilidad de entendimiento con la empresa en la falta de recursos humanos que permitan garantizar el trabajo comprometido», y al «incumplimiento» del compromiso de cubrir «todas las plazas del plan de desvinculaciones», es decir, de los maquinistas que optaron por dejar la empresa antes de la jubilación oficial.

Exceso de jornada

En paralelo, el Semaf solicitó la constitución de la comisión de conflictos «como intento de solución previa a la huelga», un contencioso laboral que basan, entre otros asuntos, en «evitar la constante supresión de trenes por falta de personal de conducción» y en que deben abonarse «los cuantiosos días de compensación pendientes por excesos de jornada».

Ayer mismo, el sindicato reaccionó a distintas informaciones en los canales oficiales de Renfe en las que se acusaba al Semaf de embarcarse en acciones que podrían considerarse ilegales. La central de los maquinistas lo negó categóricamente. «En ningún caso nuestra organización quiere asumir la responsabilidad de los retrasos y supresiones producidos en los últimos meses a causa de falta de personal y déficit de mantenimiento del material», aseguraron en un comunicado interno, en el que comparten «la frustración diaria que sufren los viajeros» debido a lo que consideran una «ineficiente» gestión de los responsables de Renfe.

La compañía ha convocado para este año 550 plazas de maquinistas para poder superar esta crisis de escasez de personal.