El PP impide dos comparecencias de Feijoo en el arranque de la campaña

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia Domingos Sampedro

Santiago / La Voz 06/03/2020 18:44 h

Sin la presencia de Núñez Feijoo y de Gonzalo Caballero, que están de viaje en París y en Argentina, respectivamente. Sin contar tampoco con Ana Pontón, que prefirió mantener su agenda de precampaña en Vigo. Ni siquiera con Luís Villares, que evitó reaparecer como portavoz de En Marea tras anunciar su salida política. La Diputación Permanente del Parlamento, el órgano que queda activo en los períodos inhábiles o de disolución de la Cámara, se reunió este viernes desprovista de primeros espadas para debatir y rechazar dos peticiones urgentes de comparecencia del presidente de la Xunta, y una tercera del conselleiro de Sanidade, con las que la oposición pretendía hacer coincidir el arranque de la campaña de las autonómicas del 5 de abril.

Las cuatro formaciones que integran la bancada izquierda del Parlamento, PSdeG, Común da Esquerda, BNG y Grupo Mixto, intentaron sin éxito que Feijoo compareciera de forma extraordinaria ante la Diputación Permanente para dar explicaciones sobre la trama de corrupción que salpica a la petrolera mexicana Pemex, que en el 2013 adquirió el astillero gallego Barreras; también sobre las anomalías apreciadas por el Tribunal de Cuentas en el reparto de ayudas de emergencia a emigrantes en Venezuela. La petición de comparecencia de Vázquez Almuíña, responsable de Sanidade, estaba motivada por la muerte de un trabajador en el puerto exterior de A Coruña, que la oposición considera que no recibió la atención médica necesaria.

El diputado Luís Álvarez (PSdeG) puso de relieve que el PP gallego «non pode negar a vinculación» con Emilio Lozoya, ex director general de Pemex, ahora detenido, y Olalla Rodil (BNG) consideró necesario conocer «a que se adicaba exactamente» el ex secretario xeral de Emigración de la Xunta, Antonio Rodríguez Miranda, al que vincula con las anomalías en las ayudas a los emigrantes. «Hai un informe que di que o PP acudiu ao mercado negro para pagar», dijo Antón Sánchez (Común da Esquerda) sobre dichas ayudas. «Hoxe o que estamos a pedir é que compareza o presidente da Xunta para aclarar, non pedimos a dimisión, iso xa o farán os galegos», añadió por su parte Davide Rodríguez, en representación del Grupo Mixto.

«Convocan isto para facer ruído», replicó a su vez Pedro Puy, portavoz del PPdeG, que en la petición conjunta de la oposición solo ve un intento de distorsionar la campaña del 5A. La sesión en sí, para Puy, supone «un magnífico epílogo do que foi esta lexislatura», de cómo la oposición se limitó a trabajar con «suposicións, especulacións ou noticias falsas» con ánimo de difamar y arañar algunos votos.

Los populares, con mayoría absoluta en la Diputación Permanente, no dudaron en rechazar todas y cada una de las peticiones de comparecencia. Lo hicieron, eso sí, al término de un debate cargado de descalificaciones, insultos y alguna llamada al orden, como al que recibió Antón Sánchez del presidente Miguel Santalices por aludir al PP como el «partido máis corrupto de Europa». Ahora bien, la tensión del momento no impidió que el último acto parlamentario de esta legislatura concluyera con buenos deseos. «Que a campaña vaia ben para todos e que gañe o que teña que gañar», soltó Santalices, que por encima de todo les deseó «saúde» a los presentes.

Diputados presentes en la sala como Antón Sánchez, Ánxeles Cuña y Carmen Santos, de Común da Esquerda, las socialistas Patricia Vilán y Noelia Blanco, la popular Marta Rodríguez Arias, que sustituyó a Feijoo, o Davide Rodríguez, del Grupo Mixto, aprovecharon el acto para despedirse de la Cámara, pues ninguno de ellos será diputado en la próxima legislatura.