Gonzalo Caballero dice que Feijoo «estará en su casa a partir del mes que viene» como Gallardón

La Voz de Galicia

06/03/2020

El secretario xeral del PSdeG cerró su visita a Argentina respondiendo al presidente del PPdeG, que esta semana dijo preferir «parecerse» al exministro de Justicia Alberto Ruiz-Gallardón que al candidato socialista. «Agora Feijoo alaba a un Gallardón que quixo prohibir ás mulleres o seu dereito legal á interrupción do embarazo», recordó Gonzalo Caballero, para señalar que «dentro do seu disfraz hai un conservador de dereitas nada centrista».

«Igual que Gallardón está xa na casa, Feijoo tamén estará na súa casa a partir do mes que vén», continuó Caballero. Sobre la ubicación ideológica del presidente de la Xunta, el líder socialista subrayó que Feijoo «nunca» se distanció de sus posicionamientos del PP, del que en campaña «esconde as súas siglas». Añadió que el candidato popular «votou no Parlamento de Galicia hai un mes en contra de regular a morte digna, igual que Pablo Casado e Cayetana Álvarez de Toledo no Congreso».

Caballero vaticinó que los electores gallegos apoyarán mayoritariamente «un cambio progresista» que permita abrir «unha nova páxina de futuro en Galicia». «Hai unha Galicia que avanza e que progresa, e que sabe que é necesario o cambio», reivindicó el socialista en un encuentro celebrado en el Centro Betanzos, donde también estuvo el próximo embajador de Argentina en España, Ricardo Alfonsín.

El candidato del PSdeG a la presidencia de la Xunta comprometió «todo o apoio» a la comunidad gallega en el país tras «anos de desprezos de Feijoo».