La Junta Electoral ordena retirar una campaña de la Xunta por su parecido a la del PP

La Voz de Galicia redacción

la voz 05/03/2020 20:17 h

La Junta Electoral Central (JEC) ha estimado parcialmente la denuncia presentada por el BNG al respecto del lema de precampaña del PP Galicia é moito por su similitud con O rural é moito, empleado por la Xunta hace siete meses. La JEC únicamente ordena a la Xunta la retirada de los carteles que se identifican con esa frase, una campaña institucional que, según fuentes del Gobierno autonómico, ya está «inactiva» desde hace meses.

El árbitro electoral, que subraya la «posible asociación implícita por los electores de los lemas de las campañas de la Xunta con el usado por el PP», exime a los populares, no obstante, de la ejecución de actuaciones, lo que permite al Partido Popular continuar con su lema de precampaña.

El BNG había denunciado ante la JEC el uso de «lemas, tipografía e imágenes» de la campaña institucional de la Xunta y la campaña preelectoral del Partido Popular, al considerar que ambas presentaban «prácticamente» los mismos símbolos y palabras.

Los nacionalistas denunciaron también el vídeo de precampaña empleado por el PPdeG —de nuevo con música de Los Limones— al entender que vulnera la normativa por usar «de forma partidista e electoralista» el nombre de la Xunta, el logo y el escudo institucional. En el vídeo se suceden una serie de fotografías con infraestructuras impulsadas por la Xunta acompañadas por banderines con el logo del ente autonómico.

Críticas de Galicia en Común

El candidato de Galicia En Común-Anova a la Presidencia de la Xunta, Antón Gómez-Reino, criticó a Feijoo que «use unha vez máis» la Xunta como «altavoz das súas consignas» tras el fallo de la Junta Electoral que ordena la retirada de la campaña del ente autonómico. «É unha vergoña democrática», aseguró el secretario xeral de Podemos Galicia, que considera que la comunidad «non merece un presidente que esconde aas siglas do seu partido». «Levan máis de diez años pretendendo facer da Xunta unha ferramenta ao servizo do Partido Popular», continuó. «Precisamos un goberno que faga políticas para mellorar a vida de todas e todos, non una máquina de propaganda», añadió.