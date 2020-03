El BNG se erige en garantía de futuro para Alcoa frente a las fuerzas estatales

0

La Voz de Galicia

Santiago / la voz 06/03/2020

Ni el PP, ni tampoco el PSOE, están libres de responsabilidad en torno a la incertidumbre que planea sobre el futuro de Alcoa. Esa es al menos la interpretación que hace la portavoz nacional del BNG y candidata a la presidencia de la Xunta, Ana Pontón, que erigió a su formación en la única garantía de defensa de un futuro para la planta de aluminio «fronte ao sucursalismo das forzas estatais».

Ana Pontón participó ayer en Lugo en un acto de presentación de la candidatura de los nacionalistas a las autonómicas, donde calificó de «turismo electoral» que el presidente nacional del PP, Pablo Casado, visitara ayer también tierras lucenses para interesarse por Alcoa.

La líder del BNG no pasó por alto que Feijoo no estuviera en la visita con Casado y lo valoró de este modo: «É tan consciente da súa responsabilidade na situación das electrointensivas que lle da vergoña acompañalo», dijo, antes de extender las responsabilidades tanto al PP como al PSOE de que en Galicia haya actualmente «miles de empregos en xogo polo custe da luz», pues ambas fuerzas son responsables de mantener el actual marco energético «que ten ao sector contra as cordas».

La lista del BNG la lidera Olalla Rodil, seguida de Daniel Castro, de Galiza Nova. Pontón aludió los miembros de la candidatura como «equipazo» y puso de relieve que el BNG está comprometido a trabajar por sacar todo el potencial de la Galicia interior. Pontón llamó a «dejar atrás el Lugo en branco e negro do PP» para dar paso a una provincia «viva e en color» a través de las políticas de la formación frentista, con una lista en la provincia compuesta por «catorce persoas maravillosas e diversas en idade, procedencia, profesión e xénero», añadió Rodil sobre un grupo que «é ben representativo» de lo que es la provincia de Lugo.