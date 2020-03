La primera vez que en La Voz se habló de las multas de tráfico: «Interrumpen la circulación»

En realidad, el título que encabeza esta crónica era algo más largo en la información del 26 de mayo de 1935, cuando La Voz relataba cómo había sido el primer día de un pionero sistema sancionador en Madrid. «Las multas de circulación interrumpen la circulación», comenzaba el irónico periodista antes de relatar el caos que, al parecer, se había instalado en el centro de la capital por la obligación de que los infractores abonasen las multas en el acto. [Consulta aquí la página completa]

«Fue un espectáculo que entretuvo grandemente al público y que dio lugar a numerosos incidentes, ocasionando acumulaciones de personas y dificultando la circulación», explica la nota, que también da cuenta de la recaudación del día: seiscientas pesetas. Nada mal, si se tiene en cuenta que ese mismo día en La Voz se anuncia la película El crimen de Vanities, en el Savoy, a un precio de una peseta la entrada. Un cine, al que por cierto, solo un año después bautizarían como Yavoy por entender el régimen franquista que tenía un nombre muy afrancesado.

Pero esa es otra historia, como la de los primeros reglamentos que se aplicaron en España, en la primera mitad del siglo XIX, ante los numerosos accidentes provocados por carreteros borrachos o jinetes desbocados. El relato moderno que rescatamos de las páginas de La Voz, que empieza con el conductor coruñés que trató de pagar una multa con pesetas falsas, y que bien podría terminar con la noticia -23 de febrero de 1990- de que el segundo entrenador del Dépor, Carlos Ballesta, fue requerido por funcionarios a pagar una multa de tráfico atrasada en el propio campo de entrenamiento [Consulta aquí la página completa], atraviesa numerosas anécdotas en el tiempo: ahí tenemos el optimista anuncio (enero de 1955) de que «pronto se podrá telefonear desde los coches en marcha», que pondría los pelos de punta a las actuales autoridades de tráfico, hasta llegar a Oklahoma City, en Estados Unidos. [Consulta aquí la página completa]

Según relata La Voz de diciembre de 1954, un conductor intentó librarse de una sanción por ir cruzando de un carril a otro, argumentando que la Constitución del país le daba derecho a llevar usar ambos lados de la carretera. No cuenta la información si Isaac West, que así se llamaba este ingenioso defensor de las libertades, logró finalmente su objetivo. [Consulta aquí la página completa] Lo que está claro, siguiendo nuestro viaje por el archivo del periódico, es que en la España de entonces lo hubiera metido para adentro sin contemplaciones. «El indulto no afecta a las multas de circulación», advertía el periódico en referencia a la amnistía decretada con motivo de un nuevo aniversario del triunfo en la Guerra Civil. Pero eso sí, había clases. «Los turistas, dispensados de las multas de tráfico en Irún», anunciaba La Voz en agosto de 1966, esa época en la que a las guiris les dejaban pasearse en bikini mientras para las ibéricas aún seguían rigiendo los rígidos manuales de decoro. [Consulta aquí la página completa] «Les colocarán en los parabrisas con la petición de que no vuelvan a cometer esa falta», aclaraba la información. Luego llegarían las odas a la velocidad, como la del anuncio del Simca 1000 que reproducimos en estas páginas [Consulta aquí la página completa], pero tal laxitud tenía fecha de caducidad: en junio de 1992 el periódico anunciaba la entrada de un nuevo reglamento de circulación: 150.000 pesetas por infracciones graves, velocidad máxima de 120 km/h en autovías y uso obligatorio del cinturón. [Consulta aquí la página completa]

Ahora, no lo duden, nos lo van a abrochar un poco más.

