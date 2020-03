Pontón asegura que está garantizada la transferencia de la AP-9 en el 2020

0

La Voz de Galicia Juan Capeáns

Santiago 02/03/2020

Ana Pontón no tiene la menor «dúbida» de que Galicia podrá gestionar la AP-9 en este mismo año porque «está firmado» en el acuerdo de investidura con el PSOE en lo que definió como un «logro» de su formación «pero que é de todos os galegos». Sin embargo, matizó que cuatro años más del PPdeG al frente de la Xunta podrían hacer peligrar este paso, porque Feijoo no consiguió en once años «novas transferencias» y que «ao mellor boicotea» el acuerdo entre nacionalistas y socialistas que, a juicio de la portavoz parlamentaria, permitirá hacer una reducción de las tarifas «histórica» para poner fin a la «estafa» de los peajes.

La demanda de mayor autogobierno será una de las pautas de trabajo del Bloque si accede al Gobierno gallego, ya que, según la candidata, ella misma detecta en las calles una corriente «de simpatía» a favor de su organización, respaldada por gallegos que ven necesario seguir modelos como el de Irlanda, Escocia o País Vasco para que sus territorios sean decisivos en las políticas públicas. Sin embargo, garantizó que el BNG no será un «corta e pega» ni de Madrid ni de otras «nacións» porque cuenta con un «proxecto propio e para Galicia».

Pontón hizo estas declaraciones en un encuentro con los medios en Santiago en el que también intervinieron los cabezas de lista de la formación frentista, puestos en los que repetirán los diputados Xosé Luís Rivas (A Coruña), Olalla Rodil (Lugo), Noa Presas (Ourense) y Luís Bará (Pontevedra).