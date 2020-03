Feijoo exprime a Los Limones

0

La Voz de Galicia Juan Capeáns

Santiago 02/03/2020 15:19 h

El PPdeG se empeña en exteriorizar que es un partido de costumbres que no toca lo que funciona. Y como entienden que en las campañas del 2009, 2012 y 2016 todo fue a favor, en el 2020 los responsables del partido le han vuelto a pedir a Los Limones que hagan una canción específica que se estrenó este domingo en el mitin de Ourense y que va a sonar en todos los actos de Feijoo y de los candidatos. Se titula, cómo no, Galicia é moito, y responde al estilo popero,transparente y facilón de la banda de Santi Santos que triunfó con algunos himnos generacionales en los 90 y que sigue en activo, publicando discos y ofreciendo conciertos. La letra no indaga en grandes reflexiones y da unos brochazos sobre la idiosincrasia de los gallegos o la belleza de Galicia y sus paisajes. Todo con unos arreglos de gaita de fondo.

Feijoo ha promocionado desde sus redes sociales esta creación específica y ha pedido disculpas por adelantado a los periodistas que van a seguirlo en campaña porque la tendrán que escuchar «unhas cantas ducias de veces».

La utilización de esta canción como banda sonora de los actos públicos del presidente no quiere decir que el PPdeG vaya a jubilar el himno oficial del partido, del que se han hecho múltiples versiones pero que empieza a dar signos de agotamiento. De hecho, desde que se activó la precampaña electoral, los encuentros orgánicos del presidente gallego se han amenizado con el tema estrella de Los Limones, Ferrol, que describe una Galicia un tanto decadente, o con el éxito internacional People have the power (La gente tiene el poder), de Patti Smith, cuyo mensaje parece valer para todos los partidos políticos. De hecho, Podemos utilizó esta canción en sus inicios y, de hecho, la cantante norteamericana actuó en alguno de los actos de Pablo Iglesias.