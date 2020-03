Feijoo junta a Rajoy y Casado y pide no repetir el error del bipartito «multiplicado por siete»

0

La Voz de Galicia Juan Capeáns

Ourense 01/03/2020 15:52 h

El PPdeG se fue este domingo a Ourense, la provincia gallega en la que reúne históricamente más apoyos, con su alineación de gala y refuerzos de nivel para arropar a Feijoo, que en esta ocasión cedió protagonismo a Mariano Rajoy y Pablo Casado, que participaban juntos por primera vez en meses en un mitin del partido. El candidato, que antes de que se convocasen las elecciones tenía en su agenda anotada esta jornada para anunciar su disposición a intentar la mayoría por cuarta vez, aprovechó el once aniversario de la victoria del 2009 para hacer balance de su paso por la Xunta, con aciertos en la educación, la sanidad, los servicios sociales y la economía, y también con «erros» que, lógicamente, no venía a cuento detallar. Sí fue contundente al dirigirse a los votantes para pedirles que el próximo 5 de abril no se repita el error del 2005, cuando por un escaño Fraga no pudo revalidar su quinta mayoría y se dio paso al bipartito. Ahora, ese error sería «multiplicado por siete», en referencia a los partidos que integran las listas de PSdeG, BNG y la confluencia de izquierdas.

El candidato popular intentó hacer ver que Galicia «é diferente a hai 11 anos, cando a coñecían polas estridencias do bipartito» y por no tener respuestas a la crisis. Una situación que Feijoo asegura que combatió con «centralidade e moderación» para conseguir un ecosistema «estable, e sen deixar de ser Galicia conseguimos pasar dos buratos ao cumprimento», dijo reforzando el balance de la gestión administrativa y económica.

Caldeado el ambiente previamente por el presidente provincial Manuel Baltar, Feijoo hizo un repaso a once años de gestión y aseguró que hoy tenía más experiencia y preparación que en el 2009, «e teño máis razóns e forzas que entón». En su relato más íntimo, desveló ante Rajoy y Casado -pidiendo disculpas de antemano- que tuvo oportunidades para ser consejero por otra comunidad, para entrar en el Gobierno como ministro, para ser vicepresidente del partido y hasta para competir por la presidencia del partido, «e sempre elexín Galicia». Para los votantes gallegos, a los que pedirá su apoyo a del 20 de marzo, les garantizó que cuatro años más de PPdeG en la Xunta le ahorrarán a Galicia un Gobierno multipartito «con liderazgo desconocido» y que tendrá que pedir permiso a «otros» para cumplir sus compromisos.

A pesar de que el protagonista del día era Feijoo, fue Mariano Rajoy el que se llevó las mayores ovaciones, o las más sentidas. El presidente de honor del PPdeG reconoció el afecto «porque los políticos tenemos sentimientos» y puso en valor la «histórica» victoria del 2009, que fue clave en su posterior mayoría del 2011. Y también rememoró su implicación a fondo visitando pequeños pueblos y dejando a Feijoo las grandes plazas, una estrategia que les permitió desalojar a «aquel Gobierno de varias cabezas, algunas no muy bien rellenas. Hay gente contumaz en el error que quiere reeditarlo», adviritió sobre la alternativa a su partido.«Después siempre tenemos que venir nosotros a arreglarlo. Es mejor ya no mover las cosas para evitar los líos», se le entendió entre los aplausos del recinto deportivo ourensano de Os Remedios.

Casado admitió que venía «a hablar bien de Galicia» y de Feijoo, pero dejó una importante propina en forma de elogios a su antecesor, del que puso en valor su capacidad para resistir el rescate en los peores momentos económicos. En clave más práctica, el líder del PP pidió unir el voto en torno a Feijoo para evitar que Pedro Sánchez ponga a Galicia «al servicio de la extrema izquierda y el nacionalismo» y recordó el compromiso de su partido con los principales problemas de la comunidad, que enumeró: la llegada del AVE, el pago de las deudas del Gobierno central, la situación de las industrias electrointensivas, la inseguridad de las empresas que desarrollan su actividad en la costa o el rural gallego, por el que van «a pelear en Bruselas a cara de perro». El momento de su intervención más emotivo lo reservó para un agradecimiento: el que hizo a la familia de Feijoo, presente en el acto, por su «generosidad» al ceder su tiempo para que pueda intentar una nueva mayoría en Galicia.